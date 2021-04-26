Kovid-19 aşısı Sputnik V’nin Türkiye’de üretimi için anlaşma sağlandı

Rusya ile Viscoran İlaç şirketinin Sputnik V aşısının Türkiye'de üretimi için anlaşmaya vardıkları duyuruldu.

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu'ndan yapılan açıklamada 'Türk Viscoran ilaç firması ile Sputnik V aşısını Türkiye'de üretmek için el sıkıştık' denildi.

Söz konusu açıklama Sputnik V aşısı adına Rus yetkililer tarafından açılan resmi Twitter hesabından yapıldı.

Aynı açıklamada üretimin önümüzdeki aylarda başlanmasının hedeflendiği bilgisine de yer verildi.

SPUTNİK V'NİN KORUYUCULUĞU YÜZDE KAÇ?

Lancet dergisinde yayımlanan sonuçlara göre, Sputnik V'nin koruyuculuğ yüzde 91,6.

Rusya ise Sputnik V'in her iki dozunun uygulandığı kişilerle aşılanmayanlar karşılaştırıldığında aşının yüzde 97,6'lık koruma sağladığını rapor etmişti.

SPUTNİK V VARYANTLARA KARŞI DA ETKİLİ Mİ?

İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya'da ortaya çıkan üç ayrı varyant, yayılma hızının yüksek oluşu nedeniyle dünyayı tehdit ediyor. Hatta şu an Türkiye'de yeni vakaların yüzde 85'i varyant kaynaklı. Peki Sputnik V aşısı varyantlara karşı etkili mi?

Geçtiğimiz günlerde hurriyet.com.tr'nin sorularını yanıtlayan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balıkbu soruya şu yanıtı vermişti;

“Şunu unutmamak gerekir, aşılar virüslerın varyasyon göstermesi en güç olan korunaklı bölgelerine göre hazırlanmaktadır. Bu kapsamda her ne kadar Sputnik V’nin varyant virüslere etkili olduğunu kanıtlamış bilimsel bir veri olmasa da aşının Kovid-19’un ölümcül etkilerini önleyebileceği öngörülebilir. Bununla beraber Güney Afrika varyantının bazı aşıların etkisini zayıflattığı da gösterilmiştir.”

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26/04/2021 13:19