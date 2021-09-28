Kovid-19 geçiren annelerin sütünde 10 ay boyunca antikor bulunduğu ortaya çıktı

Koronavirüsün enfekte ettiği emziren kadınların sütünde, virüsü nötralize edebilen antikorların 10 ay boyunca salgılanmaya devam ettiği keşfedildi.

Araştırmacılara göre bulgular, emzirmenin bebekleri hastalıktan korumadaki önemli rolünü gözler önüne seriyor.

Çocukların Kovid-19’u ağır geçirme riski daha az olsa da bir yaşın altındaki yaklaşık 10 bebekten biri, enfekte olduğu durumda hastanede tedavi görmeye ihtiyaç duyuyor.

ABD’deki Mount Sinai hastanesinde görev alan ve araştırmayı yöneten Dr. Rebecca Powell, "Bu, anne sütüyle beslenen popülasyon" dedi ve ekledi:

O yüzden sütte antikor olup olmadığını, korumanın enfeksiyondan sonra ne kadar sürdüğü veya hangi aşının bebeğinizi de en iyi şekilde koruyacağını bilmek çok önemli bir bilgidir.

Uzmanlara göre anne sütündeki antikorlar, kanda baskın olan ve aşılarla tetiklenen İmmünoglobulin G (IgG) antikorlarından biraz farklı.

Zira anne sütünde ana antikor konumundaki İmmünoglobulin A (IgA), bebeklerin solunum ve bağırsak yollarını kaplayan mukozaya yerleşiyor ve virüslerin vücuda girmesini engelleyebiliyor.

Araştırmacılar daha önce de anne sütünde Sars-CoV-2'ye karşı antikorlar oluştuğunu tespit etmişti. Ancak bunların virüsü nötralize edip edemediği veya enfeksiyondan sonra ne kadar süre boyunca üretildiği belirsizdi.

Powell ve meslektaşları bu soruların yanıtını bulmak için Kovid-19'u atlatan 75 kadından anne sütü örnekleri aldı.

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Örneklerin yüzde 88'inin IgA antikorları içerdiği görüldü. Üstelik çoğu durumda bu antikorlar, Sars-CoV-2'yi nötralize edebiliyordu.

İleri araştırmalar, kadınların bu antikorları 10 aya kadar salgılamaya devam ettiğini ortaya koydu.

Bulgularını 21 Eylül'de internet üzerinden gerçekleşen Küresel Emzirme Sempozyumu'nda sunan Powell, "Bu, emzirmeye devam ettiğiniz sürece, sütünüzle o antikorları aktarmayı sürdürdüğünüz anlamına geliyor" diye konuştu.

Araştırma ekibi ayrıca, IgA antikorlarının, hastalığı ağır geçirenlerin tedavisinde kullanılabileceğini ve bu kişilerin durumlarının daha da kötüleşmesini önleyebileceğini düşünüyor.

Powell, "İnanılmaz bir tedavi olabilir. Çünkü IgA, solunum yolunun astarı gibi mukozal alanlarda hayatta kalır ve burada çok iyi çalışır" ifadelerini kullandı.

Araştırma ekibi; Pfizer/BioNTech, Moderna veya Johnson & Johnson (J&J) aşılarını olan 50 kadında üretilen antikorların anne sütüne geçişini de inceledi.

Moderna aşısı yapılan tüm kadınların, BioNTech aşısı yapılanların da yüzde 87'sinin sütünde IgG antikorları bulundu. Moderna aşısı olanların yüzde 71’inde ve Pfizer aşısı olanların yüzde 51'inde ise IgA antikorları da tespit edildi.

J&J aşısında ise tablo daha karamsardı. Bu aşıyı yaptıran kadınların sadece yüzde 38'inin sütünde IgG antikorları görüldü. IgA antikorlarının görülme oranı da sadece yüzde 23’tü.

Ekip şimdi AstraZeneca aşısı tarafından tetiklenen ve anne sütüne geçen antikor yanıtını araştırıyor.

Independent Türkçe, The Guardian

Derleyen: Çağla Üren

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28/09/2021 08:30