Kovid-19 vakaları son bir ayda dünya genelinde 244 milyondan 258 milyona çıktı

Çin'in Vuhan kentinde, 2019'un sonlarında görülen yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı son bir ayda 244 milyondan 258 milyonun üzerine çıktı.

Kovid-19 verilerinin derlendiği Worldometers sitesine göre, salgının başlangıcından bu yana 258 milyon 469 bin 365 kişi Kovid-19'a yakalandı.

Dünya genelinde hastalık sebebiyle ölenlerin sayısı ise geçen yılın kasım ayına göre 3,5 kat artarak 5 milyonu aştı.

En yüksek vaka sayısının kaydedildiği üç ülke sırasıyla ABD, Hindistan ve Brezilya oldu.

ABD'de toplam vaka sayısı 48 milyon 748 bin 557, Hindistan'da 34 milyon 526 bin 480, Brezilya'da ise 22 milyon 19 bin 870 oldu.

Vaka sayısının 8 milyon 596 bin 410'a ulaştığı Türkiye ise en çok vaka görülen 6. ülke konumunda.

ABD'de vaka sayısı, geçen yılın aynı döneminde 12 milyon 956 bin 68 olan vaka sayısına oranla yaklaşık 4 katına ulaşarak 48 milyon 748 bin 557 oldu.

Vaka sayısının son bir ayda 2 milyon 350 binden fazla artış gösterdiği ABD'de ölüm sayıları ise son bir yılda yaklaşık 2,9 kat artarak 794 bin 864 olarak kaydedildi.

Latin Amerika ülkesi Brezilya'da da vaka sayıları bir yıl içerisinde 6 milyon 122 bin 14'ten 22 milyon 19 bin 870'e yükseldi, salgın kaynaklı ölüm sayısı yaklaşık 3,5 katına çıkarak 612 bin 842 oldu.

Toplam vaka sayılarının yüzde 31'i Asya bölgesinde görüldü

Asya bölgesi kasım ayında vaka sayısında 81 milyon 410 bin 620'ye ulaşarak, toplam vaka sayısının yaklaşık yüzde 31,4'ünü oluşturdu.

Güney Kore'de toplam vaka sayısı geçen yıl kasım ayında 31 bin iken bu yıl aynı ayda 418 bin 252 oldu. Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı bir yılda yaklaşık 6 katına çıkarak 3 bin 298 oldu.

Son 6 ayda Malezya'da toplam vaka sayısı yaklaşık 5 kat artarak 2 milyon 591 bin 486 olurken, Filipinler'de yaklaşık 2,3 kat artarak 2 milyon 826 bin 667 olarak kaydedildi.

Endonezya'da vaka artış oranları son aylarda düşerken toplam vaka sayısı 4 milyon 253 bin 598'e, ölüm sayısı 143 bin 744'e ulaştı.

Hindistan’da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte vaka sayısı, 543 günün en düşük seviyesine geriledi. Salgının başından bu yana toplam vaka sayısı 34 milyon 526 bin 480’e ulaştı.

Avrupa'da aşı oranının düşük olduğu ülkelerde ölüm oranları yükseldi

Aşılama oranlarının diğer ülkelere göre fazla olduğu Avrupa ülkelerinde vaka sayıları yükselirken ölüm sayılarındaki artışın düşük oranlarda kaldığı gözlendi. Bulgaristan ve Romanya gibi aşılama oranlarının düşük olduğu Avrupa ülkelerinde ise ölüm sayıları da vaka sayıları gibi artış gösterdi.

İngiltere'de toplam vaka sayısı son bir senede yaklaşık 6,4 katına çıkarak 9 milyon 889 bin 926'ya ulaştı. Salgına bağlı ölüm sayısı geçen yıl kasım ayında 55 binlerde seyrederken, bu yıl 143 binin üzerine çıktı.

İspanya'da toplam vaka sayısı son 6 ayda 3 milyon 653 binden 5 milyon 96 bin 538'e yükselirken, Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı yaklaşık 8 bin artarak 87 bin 832 oldu.

Romanya'da vaka sayısı son bir ayda yaklaşık 230 bin artarak 1 milyon 764 binin üzerine çıktı. Ülkede ölüm sayısı yine son bir ayda 44 bin 145'ten 55 bin 113'e yükseldi.

Bulgaristan'da ise geçen yıl kasım ayının ortalarına kadar 100 binin altında seyreden toplam vaka sayısı, 676 bin 750'ye ulaştı, Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı ise Kasım 2020'ye oranla 9 katına çıkarak 27 bin 507 oldu.

Toplam vaka sayıları son bir ayda Almanya'da 4 milyon 455 bin 400'den 5 milyon 430 bin 911'e, Hollanda'da 2 milyon 70 bin 597'den 2 milyon 465 bin 288'e, Avusturya'da ise 791 bin 226'dan 1 milyon 70 bin 419'a çıktı.

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23/11/2021 14:23