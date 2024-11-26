Kozanköy Spor Kulübü'nde Şok İstifa: Başkan ve Yönetim Görevden Ayrıldı

Kozanköy Spor Kulübü Başkanı Ayşe Hızlıer Doğan ve Serhat Doğan, yönetim kurulu ile birlikte istifa ettiklerini açıkladı. Karar, olağanüstü genel kurul çağrısıyla duyuruldu.

Başkanlık ve yönetim kurulundan yapılan açıklamada, sezon başında belirlenen hedefler ve kadro planlamaları doğrultusunda beklenen desteklerin sağlanamaması nedeniyle maddi zorluklar yaşandığı belirtildi. Açıklamada, transfer ücretleri ve oyuncu maaşlarının zamanında ödenmesine rağmen sponsor ve paydaşlardan gelen yetersiz desteğin yönetimi motivasyon ve mali güç açısından zora soktuğu ifade edildi.

Yönetim, kulübün ilk kez mücadele ettiği seviyede sıfırdan kurulan bir takım olarak beklentilerin ötesinde bir başarı elde ettiğini, ancak mevcut koşullarda daha fazla devam edemeyeceklerini dile getirdi. Kamuoyuna yapılan açıklamada, istifanın da bir hizmet olduğu bilinciyle görevi bırakmanın en doğru adım olduğu vurgulandı.

Başkan ve yönetim kurulu, görevden ayrılmalarına rağmen kulübe desteklerini sürdüreceklerini belirterek, yeni gelecek yönetim için başarı dileklerini iletti.