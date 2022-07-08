Kozinoğluları: En büyük cevabı yargının vereceğinden hiç şüphem yoktur

Sosyal medya üzerinden çıkan tartışma sonucu Akdoğan’da bir restorantta İsmail Kozinoğluları avukat Ayberk Besen tarafından saldırıya uğradı.

Kozinoğluları, Besen’in kendisine saldırdığını darp ettiğini belirterek, “Adaletin bir parçası olarak görev yapan bu avukata en büyük cevabı yargı vereceğinden hiç şüphem yoktur” dedi.

Konuyla ilgili Kozinoğluları’nın açıklaması şu şekilde:

Bugün daha önce sosyal medyadan (facebook) kendi hesabımdan yapmış olduğum paylaşımların altına iftira atarak yorum yapan Av.ayberk besen’e cevaben yazdığım yorumlar nedeniyle ilgili şahıs tarafından akdoğan’da bulunan bir restoranda arkadaşlarım ile birlikte otururken sorgusuz süalsiz üstüme saldırarak beni DARP ETTİ.

Yaşamış olduğum iş kazası nedeniyle sol elimi kullanamadığımdan ve kavga ile bir alakam olmadığından kendisine hiçbir karşılık vermedim.

Olay anında restorantta bulunan müşteriler ve yoldan geçenlerde bana nasıl vurduğunu gördüler.

Ayrıca restoranta ait güvenlik kameraları da olay anını kayıt altına almıştır.

Gerekli doktor raporunu almış ve polise gerekli şikayetimi yapmış bulunmaktayım.

Adaletin bir parçası olarak görev yapan bu avukata en büyük cevabı yargı vereceğinden hiç şüphem yoktur.

Avukatlarım vasıtasıyla gerekli yasal yollara başvurup konunun sonuna kadar takipcisi olacağım.

Polisimize ve yargımıza sonuna kadar güveniyorum.

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08/07/2022 20:53