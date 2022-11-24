Kozmetik ürünlerdeki görünmez tehlike

Bakımlı ve pürüzsüz bir cilde sahip olmak için ya da güzelleşmek uğruna kullanılan kozmetiklerdeki kimyasal maddeler genellikle göz ardı ediliyor. Oysa yoğun kimyasal içeren ürünler sağlığa ciddi zararlar verebiliyor. Bu nedenle Dermatoloji Uzmanı Nazan Taşlıdere, kozmetik ürünleri hem alırken hem de kullanırken dikkat edilmesi gereken noktalara dikkat çekip, şu tavsiyelerde bulundu….

Satın alırken bu kriterleri göz önünde bulundurun;

Kozmetik ürünler eczane ya da güvenilir yerlerden alınmalıdır. Çünkü merdiven altı üretilen sahte ürünler ciddi sorunlara yol açabilir. Ürünün içeriğine mutlaka bakılmalı ve yoğun kimyasal madde içerenler tercih edilmemelidir. Tabii son kullanma tarihi, orijinal olup olmadığı ve ambalajının sağlamlığı da kontrol edilmelidir.

Sahte şampuanlara dikkat!

Sık kullandığımız kozmetiklerden şampuanlar da deterjan, su, koku ve koruyucu maddeler içerir. Özellikle sahte şampuanlar ciddi tehlikeler taşır, çünkü sadece saç ve saçlı deri ile değil göz ile de teması vardır. Gözde enfeksiyonlar, alerji ve bazen körlüğe kadar giden sorunlara yol açabilir. Bazı şampuanlar da saçlı deride egzama, kızarıklık ve saç dökülmesine neden olabilir. Bu tarz tepkiler genellikle ürünlerin içerdiği koruyucu maddeler ve parfümler nedeniyle geliştiğinden kokusuz ve doğal içerikli ürünleri tercih edin.

Alerjik reaksiyonlar gelişebilir

Cilde uygun olmayan bir ürünün uygulandığı alanda yanma, kızarıklık, kaşıntı ve kabarma görülebilir. Bunun dışında alerjik reaksiyonlar da tetiklenebilir. Üstelik alerjik reaksiyon sadece uygulama alanında sınırlı kalmayıp daha geniş alanlara da yayılabilir. Etkilenen alanda kızarıklık, kabarıklık, su toplaması, kaşıntı şeklinde deri lezyonları gelişebilir. Lezyonlar geriledikten sonra bu alanlarda leke ve iz ihtimali de vardır. Ürünün üzerinde alerji yapmaz, test edilmiştir gibi yazıların varlığı kesinlikle alerji yapmaz anlamına gelmez. Bu nedenle mutlaka kontrol edilmelidir.

Alerjik durumlarda önce ne yapılmalı?

Cilt, ürün yeni kullanılmaya başladığında veya uzun kullanımlardan sonra da tepki gösterebilir. Alerjik bir deri yapınız varsa daha az sayıda içeriğe sahip ürünleri tercih ederseniz alerji riski azalacaktır. Herhangi bir ürünle bir tepki gelişirse ilk yapılması gereken şey ürün kullanımının kesilmesidir. Çoğunlukla şikayetler kısa süre sonra rahatlayacaktır, tepki devam ederse mutlaka bir dermatoloji uzmanına başvurulmalıdır.

Bu riski göz ardı etmeyin

Cildin gösterdiği birçok tepki genellikle uygun tedaviyle iyileşir. Ancak takibi tam olarak mümkün olmasa da derimize uyguladığımız her ürün mutlaka kanla vücut içerisine taşınmaktadır. Belki kansere varan yan etkileri olabilmektedir. Bu nedenle mutlaka güvenilir yerlerden, kaliteli ürün kullanımına dikkat etmeliyiz.

Çok sayıda kimyasal içerebilirler

Ürünlerin raf ömrünü uzatmak, tazeliğini korumak, bakteri üremesini ve küflenmesini önlemek amacıyla içeriğine koruyucu maddeler eklenir. Koruyucu olarak en sık kullanılan madde parabendir. Ayrıca parafin, alkol gibi çeşitli maddeler de koruyucu amaçlı kullanılabilir. Parabenler gıdalarda, ilaçlarda ve kozmetiklerde koruyucu olarak kullanılır. Çoğu nemlendirici, makyaj malzemesi, saç bakım ürünleri, güneş koruyucular ve tıraş losyonlarında paraben bulunur.

Deodorantların bazılarında da bulunan parabenin hormon salgısını bozabileceğine dair yayınlar vardır. Ancak bu yönde kanıtlanmış bilimsel bir veri yoktur. Ayrıca bazı oje, ruj, rimel, göz farı, fondöten, saç boyası gibi kozmetikler de ağır metal açısından risklidir. Daha parlak, simli ve canlı renklere sahip kozmetikler ağır metal riski açısından kontrol edilmesi gereken kozmetik ürün grubuna girmektedir. Ağır metaller kozmetik ürünlerde, özellikle renk ve parlaklık vermek amacıyla kullanılır. Bu ürünleri günde 3-4 kez kullanmak yıllar sonra birtakım birikimlere neden olabilir. Karaciğer, böbrek ve fonksiyon bozukluklarına yol açabilir.

Nelere dikkat edilmeli?

Kozmetik ürün alırken ve kullanırken dikkat edilmesi gereken noktalar şunlardır…

– Kozmetik bir ürün alacağınız zaman mutlaka içeriğini, orijinal ürün olup olmadığını, son kullanma tarihini, cilt tipinize uygunluğunu ve özellikle önceden tespit edilen bir alerjiniz varsa ürünün içeriğinde o maddenin olup olmadığını kontrol edin. Mümkün olduğu kadar doğal içerikli olanları tercih edin.

– Açıkta satılan, kapağı sağlam olmayan, merdiven altı hangi şartlarda üretildiği belli olmayan ürünleri satın almayın.

– Ürünü uygulayacağınız alanda herhangi bir enfeksiyon varsa kesinlikle kullanmayın.

– Kullandığınız ürünün kapağını sıkıca kapatıp hava ile temasını engelleyin.

– Bir ürünü yeni kullanmaya başladığınızda önce kol iç yüzü gibi güneş görmeyen küçük bir alana uygulayarak alerji yapıp yapmadığını kontrol edebilir, 48 saat sonunda herhangi bir reaksiyon gelişmezse kullanmaya başlayabilirsiniz. Herhangi bir reaksiyon hissettiğinizde ürünü kullanmayı bırakın.

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24/11/2022 08:45