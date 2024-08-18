KPKD Otello Çoksesli Korosu Karadağ’da yarışmaya katılıyor

Kıbrıs Polifonik Korolar Derneği Otello Çoksesli Korosu Karadağ’da yapılacak XI. International Choir Fest & Competition Saint Stefan koro yarışmasına katılacak.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Budva şehrinde 22-27 Ağustos’ta yapılacak yarışmada, Koro Şefleri Rana Uluçay ve Erkan Dağlı yönetiminde çalışmalarını sürdüren Otello Çoksesli Korosu, gelen davet üzerine, “Folk” dalında ülkeyi temsil edecek.

Etkinlikte, Oskay Hoca’nın düzenlemelerini yaptığı Kıbrıs Halk Türküleri; çoksesli olarak koro tarafından seslendirecek.

40 kişilik korist ekibi yanında koroya piyanoda Atakan Sarı, flütte Mehmet Sakarya, kemanda Erhan Aytaç, obuada Oskay Hoca ve perküsyonda Ahmet Ata Zilci ve İzmir Devlet Opera ve Bale koro sanatçısı Mehmet Burhaniye eşlik edecek.