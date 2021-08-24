Kraken'den Ethereum'a 250 bin dolarlık bağış

Dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan ABD'li Kraken, Ethereum'un blockchain güncellemesi için 250 bin dolar bağış yaptı.

Kraken açıklamasında bağışın amacının Ethereum 2.0'a ulaşmak üzere teknik geliştirme yapan ekibi desteklemek olduğu kaydedildi.

Fon, aralarında Besu, Geth ve Nimbus'un da Ethereum'u destekleyen teknolojiler üzerinden yönlendirileceği vurgulandı. Dünyanın en çok kullanılan 2. para birimi olan Ethereum'un fiyatı halihazırda %0,7 düşüşle 3319,97 dolardan işlem görüyor.

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24/08/2021 17:56