Kral 3. Charles iş başında… Annesinin ‘meşhur’ kırmızı kutusunu devraldı!

Kraliçe 2. Elizabeth’in ölümü ve oğlu Kral 3. Charles’ın tahta çıkması hâlâ dünya gündeminin en üst sıralarında yer almaya devam ediyor. Buckingham Sarayı tarafından servis edilen yeni fotoğraflarda İngiltere’nin yeni kralını iş başında ve annesine ait meşhur kırmızı kutuyla görülüyor. Peki nedir bu kırmızı kutunun sırrı?

Geçen hafta çekilen ve sonrasında basına servis edilen görüntü, Kral 3. Charles’ın Buckingham Sarayı'ndaki On Sekizinci Yüzyıl Odasında resmi hükümet görevlerini yerine getirdiğini gösteriyor.

Ve Kral Charles, burada ilk kez kırmızı kutusuyla görüntülendi.

Peki Kraliçe 2. Elizabeth’in 70 yıllık hükümdarlığı boyunca sık sık karşımıza çıkan bu kırmızı kutunun sırrı ne? Neden ölen kraliçenin ve onun yerine geçen oğlunun masasından hiç eksik olmuyor?

BU KIRMIZI KUTULAR NEREDEN GELİYOR?

Kırmızı kutular, Birleşik Krallık'taki hükümet bakanlarından ve diğer krallıklardan gelen evrakları içeriyor. Bu kutular İngiliz deri ürünleri şirketi Barrow Hepburn & Gale tarafından yapılıyor.

Merhum Kraliçe 2. Elizabeth tahtta oturduğu süre boyunca, Noel Günü hariç, her gün bu kutulardan bir tane aldı.

Sadece İngiltere hükümeti değil Commonwealth temsilcilerinden gelen kağıtları de içeren bu belgeler dünyanın neresinde olursa olsun, özel sekreterin ofisinden Kral'a kilitli, kırmızı bir sevkiyat kutusunda gönderilir.

Bu belgeler arasında imza gerektiren evraklar, brifing belgeleri ve gelecek toplantılarla ilgili bilgiler yer alır.

FOTOĞRAFI BUCKİNGHAM SARAYI PAYLAŞTI

Saray tarafından paylaşılan fotoğrafta Charles yaldızlı bir masada oturuyor ve yanındaki açık kırmızı kutuda biri kurdeleyle bağlanmış önemli kağıtlara uzanıyor.

Arka planda, ebeveynlerinin 1951'de Noel için VI. George'a verdikleri çerçeveli siyah beyaz bir fotoğrafı var.

Daha önce, lüks İngiliz deri ürünleri şirketi Barrow Hepburn & Gale, Charles için kutuların üretimde olduğunu doğrulamıştı.

11 Eylül'de firma sözcüsü, Kral'ın başlangıçta yeni kraliyet şifresini taşıyacak altıdan fazla kutu alacağını söyledi.

Önümüzdeki aylarda on ila 12 kutunun aşamalı olarak yapılması ve kraliyete teslim edilmesi düşünülüyor.

FİYATI YOK, SATIŞI DA...

Fiyatı olmayan ve hiç piyasaya sürülmeyen her kutunun kendine ait şifreli kilidi vardır ve uzun yıllar dayanacak şekilde tasarlanmıştır.

Şirket web sitesinde, kutularının 'dünya çapında sahiplerini takip ederek ofislerinin sorumluluklarını yerine getirebilmelerini sağladığını' söylüyor ve ekliyor:

“Dünyanın neresinde egemen veya bakan olursa, Kırmızı Kutu yakındadır.”

Barrow Hepburn & Gale, kutuların rolünün 'yüzyıldan fazla bir süredir değişmediğini' söyledi.

Sevkiyat kutusunun ikonik kırmızı renk olmasının iki olası nedeni var.

PEKİ NEDEN KIRMIZI?

Yaygın olarak kabul edilen neden, ailesinin, Saxe-Coburg-Gotha'nın kollarında belirgin bir şekilde kullanıldığı için rengi tercih ettiği söylenen Kraliçe Victoria'nın eşi Prens Albert ile ilgilidir.

Ancak, Kraliçe I. Elizabeth'in temsilcisi Francis Throckmorton'un İspanyol büyükelçi Bernardino de Mendoza'ya siyah pudinglerle dolu özel olarak yapılmış kırmızı bir evrak çantası sunduğu 16. yüzyılın sonlarına dayanan bir düşünce de hakim.

Tarihçiler bunu “Kraliçe'nin resmi bir bildirisi olarak görüldü ve bu nedenle kırmızı renk devletin resmi rengi oldu.” diyerek açıklıyor.

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24/09/2022 10:43