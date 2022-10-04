Kral 3. Charles, oğlu William'a kira ödeyecek

İngiltere Kralı Charles’ın unvan değişiminin ardından oğlu Prens William’ın ‘kiracısı’ konumuna geldiği ortaya çıktı.

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04/10/2022

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Kral 3. Charles, oğlu William'a kira ödeyecek

İngiltere’nin yeni kralı 3’üncü Charles’ın 8 Eylül’de annesi Kraliçe 2’nci Elizabeth’in ölmesinin ardından oğlu Prens William’a Cornwall Dükalığı’nı devretmesi nedeniyle kira ödemek zorunda olduğu ortaya çıktı.

Milliyet'te yer alan habere göre babasının kral olmadan önce sahip olduğu Galler Prensliği’nin yanı sıra Cornwall Düklüğünü de alan William, Charles’tan 345 milyon sterlinlik emlak portföyünü devraldı.

Kraldan oğluna geçen 128 bin dönüm araziye sahip Cornwall Dükalığı geçen yıl 21 milyon sterlin gelir elde eden, Charles, Gloucestershire’daki Highgrove evini 1980’de satın almıştı.

Highgrove, Charles’ın aile evine dönüşürken, aynı zamanda en sevdiği mülkü konumuna geldi. (Fotoğraflar: Splashnews)

William’ın devraldığı söz konusu dükalıkta Charles’ın inziva yeri olan Highgrove evinin de yer alması nedeniyle kralın oğluna yılda 700 bin sterlin (yaklaşık 15 milyon TL) kira ödeyeceği öğrenildi.

 

04/10/2022 10:45
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TAGS: İngiltere, Kralı Charles, Prens, William, kira
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