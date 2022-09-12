Kral 3. Charles, Parlamento'da taziyeleri kabul etti

Kral 3. Charles, hükümdar olarak Parlamento'ya ilk ziyaretini yaptı ve Avam Kamarası ve Lordlar Kamarası temsilcilerinin Kraliçe 2. Elizabeth'in ölümüne dair taziyelerini kabul etti.

Kral 3. Charles, hükümdar olarak Parlamento'ya ilk ziyaretini yaptı ve burada Kraliçe 2. Elizabeth'in vefatına dair taziyeleri kabul etti.

Taziyeler için teşekkürlerini sunan Kral III. Charles konuşmasında, "Parlemento demokrasimizin canlı ve nefes alan aracı" ifadesini kullandı.

KRALİÇE'NİN TABUTU ÇARŞAMBA GÜNÜNDEN İTİBAREN LONDRA'DA ZİYARETLERE AÇILACAK

Kraliçe 3. Elizabeth'in tabutu Çarşamba gününden itibaren Londra'da Westminster Hall'da katafalka konulacak ve halkın saygı duruşuna açılacak.

Yetkililer binlerce kişinin ziyareti beklendiği için uzun kuyruklar ve bekleme süresi konusunda uyarıda bulundu.

Katafalk önünden geçmek isteyenlere havaalanlarındaki gibi sınırlama ve güvenlik önlemleri uygulanacak.

Ziyaretler Çarşamba günü 17.00'den başlayarak cenaze töreninin yapılacağı Pazartesi günü 06.30'a kadar ve günün 24 saati boyunca devam edecek.

Resmi devlet töreni düzenlenerek katafalka konulan son Kraliyet Ailesi üyesi, Kraliçe 2. Elizabeth'in annesi olmuştu. Ana Kraliçe Elizabeth 2002'de 101 yaşında ölmüştü.

Ziyaretler ve cenaze töreni sürecinde Londra merkezinde toplu taşımada sorunlar olabileceği uyarısı yapılıyor.

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12/09/2022 15:02