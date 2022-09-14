Kral 3. Charles’ın gergin anları: Tarihi yanlış attı, kalemin mürekkebi akınca sinirlendi

Kral III. Charles'ın Kuzey İrlanda'da bir ziyaretçi defterini imzalarken dolma kalemle imtihanı kameralara yakalandı. 73 yaşındaki İngiltere Kralı, önce tarihi karıştırdı ardından ise elindeki dolma kalem mürekkep akıtınca sinirlendi ve "Bu kahrolası şeye tahammül edemiyorum" diyerek odadan ayrıldı.

Kraliçe II. Elizabeth'in 8 Eylül’de hayatını kaybetmesinin ardından tahta geçen Kral 3. Charles’ın attığı her adım ve söylediği her söz dikkatleri üzerine çekiyor.

Tahta çıkma töreninde 73 yaşındaki Kral III. Charles, masanın üstünde duran kalem ve bazı eşyalardan rahatsız olmasının ardından kızgın bir ifadeyle görevliye yaptığı el işaretleri ve mimikler yapmıştı. Bu görüntüler ise sosyal medyada çok tartışıldı.

Çiçeği burnunda kralın kalemle bir imtihanı daha kameralara yakalandı.

Kuzey İrlanda'daki Hillsborough Kalesi’nde bir ziyaretçi defterini imzalarken Charles, önce tarihi yanlış attı ardından ise elindeki dolma kalemin mürekkep akıtmasıyla birlikte öfkesini gizleyemedi.

Videoda Kral Charles, eşi ile konuşurken 13 Eylül yerine yanlışlıkla 12 Eylül tarihini attığını söylüyor.

Mürekkep krizinin ardından ise "Bu kahrolası şeye tahammül edemiyorum," diyerek elindeki kalemi Konsort Kraliçe Camilla’ya bıraktığı ve odayı terk ettiği görülüyor.

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14/09/2022 15:37