Kral Charles banknotları 5 Haziran'da dolaşımda
İngiltere Merkez Bankası (BoE), Kral III. Charles'ın portresinin bulunduğu 5,10,20 ve 50 poundluk banknotların 5 Haziran’da dolaşıma gireceğini duyurdu.
21/02/2024
İngiltere'de Kral III. Charles'ın portresinin yer aldığı yeni banknotların dolaşıma gireceği tarih belli oldu.
İngiltere Merkez Bankası, bugünkü açıklamasında Kral Charles'ın portresinin bulunduğu 5,10,20 ve 50 poundluk banknotların 5 Haziran tarihinde dolaşıma gireceğini duyurdu.
Kral’ın portresinin yer aldığı yeni tasarım, ilk olarak 2022 yılının Aralık ayında kamuoyuyla paylaşılmıştı.
(Haber fotoğraf: BoE)