Kral Charles banknotları 5 Haziran'da dolaşımda

İngiltere Merkez Bankası (BoE), Kral III. Charles'ın portresinin bulunduğu 5,10,20 ve 50 poundluk banknotların 5 Haziran’da dolaşıma gireceğini duyurdu.

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21/02/2024

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Kral Charles banknotları 5 Haziran'da dolaşımda

İngiltere'de Kral III. Charles'ın portresinin yer aldığı yeni banknotların dolaşıma gireceği tarih belli oldu.

İngiltere Merkez Bankası, bugünkü açıklamasında Kral Charles'ın portresinin bulunduğu 5,10,20 ve 50 poundluk banknotların 5 Haziran tarihinde dolaşıma gireceğini duyurdu.

Kral’ın portresinin yer aldığı yeni tasarım, ilk olarak 2022 yılının Aralık ayında kamuoyuyla paylaşılmıştı.

(Haber fotoğraf: BoE)

21/02/2024 22:46
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TAGS: Kral Charles, banknotları, 5 Haziran,
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