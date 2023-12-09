Kral Charles 'Gazze'de ateşkes' isteyen kişiyi görmezden geldi

İngiltere'de Filistin destekçisi kadın Kral Charles'tan "Gazze'de ateşkes" çağrısı yapmasını istedi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Kral Charles, başkentteki Ealing Noel Pazarı'nı gezerken bir kadının, Gazze'de ateşkes çağrılarını desteklemesi için kendisine seslendiği görüldü.

Görüntülerde, Kral Charles'ın sesin geldiği tarafa yöneldiği fakat kadını görmezden geldiği dikkati çekti.

Protestocunun Kral'a, "Filistin'e özgürlük Kral Charles", "Şimdi ateşkes", "Özgür, özgür Filistin", "Mutlu Noeller" diye seslendiği anlar da görüntülere yansıdı.