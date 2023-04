Kral Charles oğlu Prens Harry'ye rest çekti: Ben banka değilim!

ABD'ye taşınarak kraliyet ailesinden ayrılan Prens Harry ve Meghan Markle çifti, yeni bir iddia ile gündeme geldi.



Yazar Robert Jobson'ın Our King: Charles III - The Man And The Monarch Revealed adlı kitabında Prens Harry ile Kral Charles'ın arasında geçen konuşmalar ortaya çıktı.

MARKLE'I DESTEKLEMEYECEĞİNİ SÖYLEDİ

Daily Mail'in haberine göre, Prens Harry, Meghan Markle ile evlenmeye karar verdiği sırada Kral Charles ile önemli bir konuşma yaptı.

İddialara göre, Kral Charles gelecekte Meghan Markle'ı maddi anlamda desteklemeyeceğini söyledi. Eşi Konsort Kraliçe Camilla, Prens William ve Prenses Kate'in aksine, Kral Charles kraliyet üyelerine ödenen maaştan Markle'ı muaf tutacağını ifade etti.

GİDERLERİ ARTTI

Yazar, kitabında Kral Charles'ın Prens Wiliam'ın büyüyen ailesinin ve eşi Camilla'nın giderleri nedeniyle Markle'ı maddi olarak destekleyemeceğini söyledi.

"PRENS HARRY ÇOK KIZDI"

Yazar, Kral'ın bu sözlerinin "Prens Harry'yi çok sinirlendirdiğini" ve baba-oğlun arasının açıldığını ifade etti.

İddialara göre, babasına kızan ve ona sert ifadeler kullanan Prens Harry'nin telefonlarını Kral Charles uzun bir süre açmadı.

"BEN BANKA DEĞİLİM"

Kral'a neden böyle bir karar verdiği sorulduğunda ise "Ben banka değilim" dediği belirtildi.

Öte yandan, Markle ile evlenmek istediğini söyleyen Prens Harry'ye, ağabeyi Prens William'ın "Emin misin?" diye sorduğu belirtildi.

Öte yandan, kraliyet ailesi ile aralarında soğuk rüzgarlar esen Prens Harry ve Meghan Markle'ın, Kral Charles'ın 6 Mayıs'ta yapılacak olan taç giyme törenine davet alıp almayacağı uzun zamandır merak ediliyordu. İddialara göre Markle ve Prens, taç giyme törenine katılmak için üç şartın yerine getirilmesini istedi.

Bu habere tepkiniz:



08/04/2023 14:53