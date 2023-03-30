Kral Charles'ın Almanya ziyareti

Kral Charles ve Kraliçe Camilla, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve eşi Elke Büdenbender tarafından Berlin’de tarihi Brandenburg Kapısı önünde askeri törenle karşılandı. Brandenburg Kapısı önünde tarihte ilk kez düzenlenen büyük çaplı törenin ardından Charles, kendilerini karşılamaya gelen halkla bir süre sohbet etti.

Charles ve Camilla için daha sonra Cumhurbaşkanlığı Sarayı Bellevue’de resmi karşılama töreni yapıldı. İngiltere kraliyet ailesinin Almanya ziyareti 3 gün sürecek

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30/03/2023 10:30