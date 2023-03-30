Kral Charles'ın Almanya ziyareti
İngiltere Kralı III. Charles, tahta çıkmasının ardından ilk yurt dışı ziyareti kapsamında eşi Kraliçe Camilla ile Almanya’ya gitti. Kral, Fransa ziyaretini ülkede süren grevler ve protestolar nedeniyle iptal etmişti.
30/03/2023
Kral Charles ve Kraliçe Camilla, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve eşi Elke Büdenbender tarafından Berlin’de tarihi Brandenburg Kapısı önünde askeri törenle karşılandı. Brandenburg Kapısı önünde tarihte ilk kez düzenlenen büyük çaplı törenin ardından Charles, kendilerini karşılamaya gelen halkla bir süre sohbet etti.
Charles ve Camilla için daha sonra Cumhurbaşkanlığı Sarayı Bellevue’de resmi karşılama töreni yapıldı. İngiltere kraliyet ailesinin Almanya ziyareti 3 gün sürecek