Kral Charles'ın Almanya ziyareti

İngiltere Kralı III. Charles, tahta çıkmasının ardından ilk yurt dışı ziyareti kapsamında eşi Kraliçe Camilla ile Almanya’ya gitti. Kral, Fransa ziyaretini ülkede süren grevler ve protestolar nedeniyle iptal etmişti.

ads ads ads ads
30/03/2023

ads
Kral Charles'ın Almanya ziyareti

Kral Charles ve Kraliçe Camilla, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve eşi Elke Büdenbender tarafından Berlin’de tarihi Brandenburg Kapısı önünde askeri törenle karşılandı. Brandenburg Kapısı önünde tarihte ilk kez düzenlenen büyük çaplı törenin ardından Charles, kendilerini karşılamaya gelen halkla bir süre sohbet etti.

Charles ve Camilla için daha sonra Cumhurbaşkanlığı Sarayı Bellevue’de resmi karşılama töreni yapıldı. İngiltere kraliyet ailesinin Almanya ziyareti 3 gün sürecek

30/03/2023 10:30
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Kral Charles, Almanya, ziyaret,
MANŞETLER

HK İNGİLTERE

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.