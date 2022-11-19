Kral Charles'tan Fransız yemeğine yasak

İngiltere Kralı 3. Charles, bir Fransız yemeği olan Foie Gras'I Buckingham Sarayı dahil kraliyet konutlarında kullanılmasını yasaklayarak menüden çıkarttı.

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19/11/2022

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Kral Charles'tan Fransız yemeğine yasak

Peta adlı hayvan haklarını savunan sivil toplum kuruluşu açıklama yaparak Buckingham Sarayı tarafından kendilerine gönderilen mektupta Kral Charles’ın emriyle Balmoral, Sandringham, Windsor Kalesi, Hillsborough Kalesi ve Buckingham Sarayı da dahil olmak üzere Foie Gras’ın tüm kraliyet konutlarındaki menülerde yer almayacağı belirtildi.

HER GÜN 2 KİLO TAHIL

Foie (karaciğer) gras (yağlı), kaz veya ördeklerin ciğerinden yapılan bir Fransız yemeğidir. Kaz ve ördeklerin zorla gagalarından boruyla beslenerek ciğerlerinin yağlanması, normalin 10 katı büyümesi sağlanır.
Bu beslenme yönteminde kuşların midelerine her gün 2 kilo tahıl, boğazlarından aşağı sokulan metal borular aracılığıyla pompalanır ve öldürülmeden önce karaciğerlerinin şişmesine neden olur.

Şişen karaciğer diğer organlara baskı yapar ve kuşların nefes alamayarak eziyet çekmesine neden olur.

19/11/2022 16:13
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TAGS: Kral Charles, Fransa, yemek
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