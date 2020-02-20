Kral Çıplak!

Hep bir beklenti ve umut bağlar bizi yaşama dair…. Yeni bir yıla, yeni bir umutla sımsıkı sarılırız ve beklentilerimiz için hayal kurmaya başlarız. Çoğu zaman başkalarının hayallerinin bizim mevcut yaşantımız olduğunu da unutarak beklentilerimizin boyutu maddi beklentilerle özdeşleşince genellikle ütopik bir durumla da karşı karşıya kalırız. İşte bu da MUTSUZLUK kaynağıdır; süreğen bir beklenti ve sonsuz depresyon.

İnsan yaradılışı gereği bencil bir yapıya sahiptir ve ilk olarak kendi menfaati çerçevesinde şekillendiriyor umut ve beklentilerini. İlk etapta kendisi, ardından çekirdek ailesi, geniş ailesi ve son olarak da memleketin geleceğine yönelik beklentilerini sıralar bilinç altında.

Kendisi ve yakın çevresi için sağlık, mutluluk, huzur ve tabi ki “para” beklentisi üst düzeydedir insanların. Özellikle bir de piyango bileti almışsa, belli bir dönem çıkacak olan paranın hayaline bağlı olarak neler neler yapacağının planları kısa da olsa mutluluk ve geçici haz verir insana.

Peki ya memleketin geleceği ??!! Önce eğri oturup düzgün bir şekilde kendi kendimize itiraf edelim. AİDİYET duyuyor muyuz ki gaile çekelim? Bütün canlılar gibi insanlar da dürtüler ile donatılmış olarak dünyaya gelir ve varlıklarını sürdürürler bir şekilde. Aidiyet duygusu dediğimiz canlıları içinde yaşadıkları zorlu doğa koşullarında daha başarılı olabilmeleri için içgüdüsel olarak birlik ve beraberlik içinde yaşamaya, toplumsallaşmaya, sosyalleşmeye zorlayan duygu da dürtülerin bir yansıması ve dışa vurumudur.

Biz birlik ve beraberlik içerisinde miyiz? Sağlıklı bir şekilde toplumsallaşıyor muyuz? Sosyal medya haricinde sosyal mıyız ? Ve en önemlisi Kıbrıslı Türkler olarak aidiyetimiz tek mi? Kanımca tüm soruların cevapları olumsuz ve HAYIR…..

Kaçak güreşiyoruz; kısaca işimize geldiği gibi. Yollar mı bozuk, çevre mi kirli, eğitim sistemi mi çöktü, kültürel erozyon mu yaşıyoruz, sağlık sistemi mi yok oldu, turizim mi battı, ekonomi mi zorda, cürümler mi çoğaldı ve şuan onlarca sorun daha… Napıyoruz ? SÖYLENİYORUZ, kitlesel bir söylenme hali; sokaktaki insandan işçisine, işçisinden memuruna, memurundan amirine, amirinden müdürüne, müdüründen müsteşarına, müsteşarından bakanına, bakanından başbakanına, başbakanından cumhurbaşkanına kadar kitlesel bir söylenme hali. Bu hal bugüne ait değil sadece, çok uzun yıllardır bu söylenme hali devam etmekte ve toplum olarak hepimiz bu kısır döngünün içerisine hapsedilmiş bireyleriz. Sosyal evrimlerimizi geçirmeden devrim yapma hayalleri kuruyoruz. Peki toplum olarak fedakarlık yapmaya hazır mıyız ?

Hepimiz çok güzel düşünürüz de icraata gelince bir kabızlık ve karın ağrısından müzdarip oluruz. Severiz bahaneleri ve en iyi sığınacak limanımız da süslü bahanelerimizdir. Statüko dediğimiz nedir ki?

Mevcut durumdan memnun olan ve birşeyler yapmak için de kılını kıbırdatmayan, ekmeği bütün köpeği de tok isteyen kalabalık bir insan kitlesi. Kişisel konfor alanlarının keyfini çıkartan, kendi zümresinde (ki bu mesleki ve sosyal çevresini de anlatır) laf cambazı ve pohpohlanan düşünür değerlerimiz. E fedekarlık ?

Şimdi bu yazıları okurken tepki koyanlar da olacak tabi ki ve yine bir söylenme hali oluşacak… Daha ne kadar fedekarlık edeceğiz diyenleri duyar gibiyim.

Gerek bu memleketin bir bireyi olarak gerekse bir anne, baba olarak değişim ve gelişimi sağlamak için ortak bir hedefte bireysel ve zümresel çıkarlardan uzak, toplumun tümünü ilgilendiren sorunların çözümüne ortak akılla çözümler bulmayı ve iç barışı sağlamayı amaç edinmeliyiz kanımca. Kendi iç barışımızı siyaset üstü bir anlayışla, özünde insan sevgisinin olduğu, adaletin eşit dağıldığı bir düzen talebi ve etkin katılımcılıkla sağlayabiliriz.

Kendi iç barışını sağlayamayan toplumlar başka bir barışa giden yolda da bir çok aşılamayacak engellerle karşılaşırlar. Toplumu bölenlere, kamplaştıranlara, ötekileştirenlere, kavga ettirenlere, dur bakayımcılara, insan sevgisi olmayanlara, adalete inanmayanlara fırsat vermemek yine bizim elimizde.

KRAL ÇIPLAK ….

Not: Erken bir yeni yıl kutlaması yaparak Sevginin daim olduğu, yüzünüzü güldüren anların çok olacağı, sağlıklı bir 2020 dilerim.

20/02/2020 13:12