''Kral''dan emeklilik yanıtı: 47 yaşına kadar oynayabilirim ama...

Basketbolun aktif efsanesi LeBron James, emeklilik planlarıyla alakalı açıklamalarda bulundu. 40 yaşına giren James, "47 yaşına kadar oynayabilirim ama bunu yapmayacağım" dedi.

NBA tarihinin en önemli oyuncularından biri olarak görülen "Kral" lakaplı LeBron James, geçtiğimiz günlerde 40 yaşına girdi.

2003 yılından bu yana etkili performansını sürdüren "Kral", emeklilik planlarıyla ilgili konuştu.

Medya mensuplarına açıklamalarda bulunan LeBron James, fiziksel olarak 7 yıl daha basketbol oynayabilecek seviyede olduğunu söyledi. Ancak yıldız isim, bu süreden çok daha yakın bir zamanda emeklilik planladığını açıkladı.

James açıklamalarında, "Eğer gerçekten istersem 5 ile 7 yıl daha üst seviyede oynayabilirim. Ama bunu yapmayacağım…Tabii ki basketbolu özleyeceğim ama geriye döneceğimi sanmıyorum" şeklinde konuştu.

"Kral" açıklamasında kariyerini Los Angeles Lakers'da bitirmek istediğini de söyledi.

İstatistikleri çaylak sezonunu hatırlattı

Lebron James, bu sezon 23.5 sayı, 7.9 ribaund ve 9 asist ortalamaları yakaladı.

James yakaladığı bu istatistiklerle çaylak sezonundan bu yana en düşük sayı ortalamasında kaldığı sezonu geçiriyor.