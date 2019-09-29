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Kral'dan Karşıyaka'ya yarım düzine: 6-2

K-Pet Birinci Lig'de 3.hafta maçında Mesarya, konuk ettiği Karşıyaka'yı Halil Turan'ın golleri ile 6-2 mağlup etti.

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29/09/2019

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Kral'dan Karşıyaka'ya yarım düzine: 6-2

Sezon başında Mağusa Türk Gücü'nden transfer edilen Halil Turan, Karşıyaka filelerine 6 gol birden bırakarak takımının galibiyetinde başrol oynadı.

Yer: Cihangir Stadı

Hakemler: İsfendiyar Açıksöz, Burak Mandıralı, Recep Yamuk, Turgay Misk

Mesarya: Hasan Piro, Mustafa, İbrahim, Halil, Volkan, Abdullah, Okan, FErhat, Mehmet Ali, Ahmet, Yusuf

Karşıyaka: Şiho, Oğuzhan, Mehmet, Muhammet, Eyüp, Bayram, Barış, Olgun, Ertu, Tahir, Hüseyin

Goller: 11', 18', 31', 65', 86' ve 90'Halil Turan (Mesarya), 57'Mehmet Gürpınar, 68'Barış Rabo (Karşıyaka)

29/09/2019 12:02

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TAGS: mesarya, karşıyaka, halil turan, 6 gol, rekor, haber kıbrıs
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