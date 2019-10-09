Kral'dan şoke eden karar: 5 torunu kral ve kraliçe olamayacak

Son zamanlarda kraliyet ailelerine vergi mükelleflerine yük artırdıkları nedeniyle tepkiler yağıyordu. En popüler kraliyet ailelerinden İngiliz Kraliyet Ailesi'nde Sussex Dükü Harry ve Düşesi Meghan'ın evlerinin dekorasyon masraflarının vergi mükelleflerinden alınması da ülkede büyük tepkiye yol açmıştı.

Tepki çekenler arasında yer alan İsveç Kraliyet Ailesi'nde Kral 16. Gustaf da radikal bir karar aldı.

Buna göre, yaşları 1 ile 5 arasında değişen kraliyet çocukları dük ya da düşeslik unvanlarını koruyacak ancak bundan sonra 'Prens' ya da 'Prenses' olamayacak.

Ancak karar kralın iki torunu, Prenses Estelle ve Prens Oscar'ı kapsamıyor. Nedeni ise 7 yaşındaki Prenses Estelle ve 3 yaşındaki Prens Oscar'ın anneleri Prenses Victoria'nın ardından tahtın 2. ve 3. varisleri olarak görünmesi.

Ancak karar kralın iki torunu, Prenses Estelle ve Prens Oscar'ı kapsamıyor. Nedeni ise 7 yaşındaki Prenses Estelle ve 3 yaşındaki Prens Oscar'ın anneleri Prenses Victoria'nın ardından tahtın 2. ve 3. varisleri olarak görünmesi.

İsveç Kraliyet Mahkemesi'nin de açıkladığı kararla, Prens Carl Philip'in 2 oğluyla, Prenses Madeleine'in 3 çocuğu kraliyet ailesi üyelerine yıllık olarak verilen ödenekten aksi bir değişikliğe kadar yararlanamayacak.

Kral veya kraliçe olamayacak 5 torunun 'kraliyet' üyesi olmaya devam edecekleri ancak artık sıradan bir hayat süreceklerini ifade edildi.

İsveç'in dışında İngiltere, Norveç, Danimarka, İspanya, Hollanda ve Belçika gibi ülkeler de meşruti monarşiyle yönetiliyor.

09/10/2019 09:37