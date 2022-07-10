Kraliçe 2. Elizabeth, 70 yıllık saltanatında 14'üncü başbakanı da 'yolcu etti'

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın istifasını açıklaması sadece kendi ülkesinde değil tüm dünyada büyük yankı yarattı. Bundan sonra olacaklar bir yana olayın bir de başka bir boyutu var ki o da özellikle sosyal medyada gündem oldu.

70 YILDA 14 BAŞBAKAN GÖRDÜ

Bunun nedenine gelirsek... Boris Johnson, Kraliçe 2. Elizabeth'in 70 yıllık saltanatı sırasında birlikte çalıştığı 14'üncü başbakandı.

KİMLER GELDİ, KİMLER GEÇTİ

Bir başka şekilde söylersek Kraliçe, görevde kaldığı yıllar boyunca hem kendi ülkesinde hem de dünyada koltuğunu yitiren liderlere de siyaset sahnesinde giderek yükselen isimlere de tanık oldu.

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10/07/2022 09:56