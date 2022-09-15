İngiliz Basını: Kraliçe'ye veda için bekleyen binlerce kişi 30 saat bekleyebilir

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in vefatının ardından gözler 19 Eylül'de düzenlenecek cenaze törenine çevrildi. Dün akşam saatlerinde 96 yaşında vefat eden Kraliçe’nin naaşı Buckingham Sarayı'ndan törenle uğurlandıktan sonra Westminster Salonu'nda katafalka konularak halkın ziyaretine açıldı.

Cenaze, bugünden itibaren 4 gün boyunca halkın ziyaretine açık olacak. Öte yandan İngiliz basınında Kraliçe’ye veda etmek isteyen binlerce kişinin, 30 saat sırada bekleyebileceği belirtildi. Kuyrukta bekleme süresini tahmin edebilmek için ise sıranın kaç kilometre uzunlukta olduğunu gösteren bir takip sistemi paylaşıldı.

Kraliçesi II. Elizabeth'in naaşı, dün Londra’daki Buckingham Sarayı’ndan alınarak, Kraliyet Ailesi’nin üyeleri eşliğinde Westminster Salonu'na taşındı.

Kraliçe’nin naaşı, 19 Eylül tarihindeki törene kadar halkın ziyaretine açık olacak.

Binlerce kişi ise Kraliçe’ye veda edebilmek için sıraya girdi ve Westminster’a ulaşan yol üzerinde uzun kuyruklar oluştu.

Kuyrukta bekleme süresini tahmin edebilmek için ise sıranın kaç kilometre uzunlukta olduğunu gösteren bir takip sistemi paylaşıldı.

Güncel paylaşılan verilere göre saat 10.45 itibarıyla sıranın uzunluğu 4 kilometre olarak görülüyor…

Bazı ziyaretçiler ise Kraliçe Elizabeth'in tabutunu görebilmek için dün geceden bu yana kuyrukta bekliyor.

İngiliz basınında Kraliçe’ye veda etmek isteyen kişilerin, 30 saat sırada bekleyebileceği belirtildi.

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15/09/2022 11:50