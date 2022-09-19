Kraliçe 2. Elizabeth'in cenaze töreni... Dakika dakika tüm gelişmeler

Dünya geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in cenaze törenine kilitlendi. Bugün yerel saatle 11:00'da başlayan cenaze töreni için geniş güvenlik önlemleri aldı. Töreni izlemek için kuyruğa giren vatandaşlar geceyi sokaklarda geçirirken kraliçenin naaşının içinde bulunduğu tabut törenin yapılacağı alana getirildi. İşte cenaze töreninden dakika dakika son gelişmeler...

Geçtiğimiz hafta Perşembe günü İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde hayatını kaybeden, İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı unvanına sahip Kraliçe 2. Elizabeth'in Cenaze töreni bugün yapılıyor...

4 gündür Westminister Hall'de halkın ziyaretine açılan tabut Tören alayı ile Westminster Kilisesi’nden Wellington Arch'a ve oradan da Windsor'a gidecek. Kraliçe burada Nisan 2021’de hayatını kaybeden eşi Prens Philip’in yanına özel bir aile töreniyle defnedilecek.

Cenaze töreniyle ilgili tüm gelişmeleri canlı sayfamızdan takip edebilirsiniz...

13:29 Westminster Kilisesi'nde yapılan törende Başbakan Liz Truss İncil'den bir pasaj okudu. Pasaj, Yohanna İncili'nden İsa'nın müritlerine cennette bir yer vaat etmesiyle ilgili bir bölüm içeriyordu.

13:14 David Hoyle'un yaptığı konuşma sonrası katılımcılar hep birlikte ilahiler söyledi.

13:10: Kraliçe 2. Elizabeth için Londra’nın merkezindeki Westminster Kilisesi’nde düzenlenen cenaze töreni başladı. Töreni, Westminster Kilisesi’nin rahibi David Hoyle yönetiyor.

13:00 Kraliçenin cenazesi törenin yapılacağı katedralin içinde. Misafirler ayakta tabutun taşınmasını izliyor. Tabutun arkasında kraliyet ailesinin üyelerinin yürüdüğü görülüyor. Prens Harry'nin takım elbise ile törene katıldığı görülürken, Prens William askeri üniforması içinde.

Askeri üniforması içinde Kral Charles'akarısı Camilla eşlik ediyor.

12:53: Prens Harry'nin karısı Meghan Markle kiliseye giriş yaptı.

12:48 Kraliçenin cenazesi top arabası eşliğinde katedrale götürülüyor. Kraliyet ailesi üyeleri tabutu taşıyan top arabasına eşlik ediyor.

12:45 Kraliçenin naaşının bulunduğu tabut top arabasına yerleştirilmek üzere Westminster Hall'dan çıkarılıyor.

12:40 Kral III. Charles, oğlu ve Galler Prensi William'la birlikte Westminster Kilisesi'ne ulaştı.

12:30 Galler Prensi William, Buckingham Sarayı önünden geçerken toplanan kalabalık tezahüratlara boğuldu. Prensin Mavi askeri üniforması içinde ciddi göründüğü dikkatlerden kaçmadı. Prenses Charlotte arabada Prens William'ın yanına oturdu.

Tabutun taşındığı top arabası gösterişli bir tarihe sahip. 1901'den beri Kraliyet Donanması’nın zimmetinde.O yıl, Kraliçe 2. Elizabeth'in büyük-büyük-büyükannesi olan Kraliçe Victoria'nın cenazesi için hizmet dışına çıkarılmıştı.Top arabası, Kraliçe'nin babası 6. George da dahil olmak üzere birçok hükümdarın ve 2. Elizabeth'in ilk başbakanı Winston Churchill'in cenazelerinde de kullanıldı.

Araba, 142 denizci tarafından çekiliyor. Donanma personeli ilk olarak Kraliçe Victoria'nın cenaze töreninde, top arabasını çekmesi gereken atların ürkmesinden sonra kullanıldı. Zira atların bu durumu arabanın devrileceği korkusuna yol açmıştı.

12:25 Başbakan Liz Truss Westminster Kilisesi'ne giriş yaptı. Başbakanın ardından Kanada Başbakanı Justin Trudeau'un salona girdiği görüldü.

12:20 Eski başbakanlar Boris Johnson ve Theresa May kiliseye geldi. David Cameron ve eşi Samantha da arkalarından onları takip etti.



12:05 ABD Başkanı Joe Biden Westminister Kilise'sine giriş yaptı



11:55: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog Westminister Kilisesi'ne geldi.

11:50 Ürdün ve İsveç'e ait diplomatik araçlar, Yerel saatle 9.30'da Chelsea'de polis kordonundan geçti.

11:40 Westminster Kilisesi'nin dışındaki çanlar çalmaya başladı. Kraliçe’nin hayatını anmak için tören başlamadan önce 96 dakika boyunca her dakika başında çan çalınacak.

10:44 Misafirlerin Westminster Kilisesi'ne girişi başladı. Misafirler arasında Kraliyet Ailesi, devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra birçok yardım kuruluşunun temsilcileri de var.

10:16: Westminster Kilisesi açıldı. Kral muhafızları kapıdan içeri girdi. Kraliçenin düzenlenecek dini ayin sonrası Windsor Sarayı’na götürülmesi bekleniyor.



10:00 Buckingham Sarayı'nın bahçesinde kurulan çadırlarda basın mensupları hazır bekliyor. Tören, Hyde Park'ta kurulan dev ekranlardan canlı izlenebilecek.

09:45 Londra Emniyet Müdürlüğü bu törenin en geniş katılımlı etkinlik olacağını öngörüyor. Cenaze için 10 bini aşkın polis görevlendirildi.



09:30 Cenaze törenini yüz binlerce kişinin izlemesi bekleniyor. İnsanlar şimdiden Buckhingham Sarayı'nın önünde toplanmaya başladı. Törenin gerçekleştireceği güzergah boyunca geniş güvenlik önlemleri alındı. Londra'nın merkezinde Kraliçe'nin cenazesinin taşınacağı güzergah üzerinde binlerce kişi dün geceden itibaren sıraya girdi.

09:00 Çarşamba gününden beri Westminster Salonu'nda halkın ziyaretine açık olan Kraliçe'nin cenazesi bu sabah ziyaretlere kapatıldı.



TÜRKİYE'Yİ BAKAN ÇAVUŞOĞLU TEMSİL EDİYOR

2.000’den fazla kişinin katılacağı cenaze töreni için yaklaşık 500 devlet başkanı ve farklı ülkelerin kraliyet ailesi mensuplarına davetiyeler gönderildi. Cenazenin dünyanın dört bir yanından liderleri bir araya getirmesi bekleniyor. Cenazede Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temsil ediyor.

09:00 Çarşamba gününden beri Westminster Salonu'nda halkın ziyaretine açık olan Kraliçe'nin cenazesi bu sabah ziyaretlere kapatıldı.



Cenaze için 10 bini aşkın polis görevlendirildi

PRENS GEORGE VE PRENSES CHARLOTTE DE KATILIYOR

Törene Kral 3. Charles ve eşi Kraliçe Camilla liderlik edecek. Tabuta eşlik etmek için çiftin ardından Galler Prensi ve Prensesi William ve Kate yürüyecek. Çocukları Prens George ve Prenses Charlotte da onların arkasından yürüyecek. Arkalarında da Sussex Dükü ve Düşesi Harry ve Meghan Markle yürüyecek.

Galler Prensi William'ın üç çocuğundan ikisi, dokuz yaşındaki Prens George ve yedi yaşındaki Prenses Charlotte da Westminster Kilisesi’nde 2.000’den fazla kişinin katılacağı cenaze töreninin konukları arasında. William’ın en küçük oğlu 4 yaşındaki Louis törene katılmayacak.

96 yaşında hayatını kaybeden Kraliçe’nin hayatını anmak için tören başlamadan önce 96 dakika boyunca her dakika başında çan çalınacak.

KRALİÇENİN CENAZESİNDEKİ SEMBOLİZMİ ANLAMAK İÇİN İPUÇLARI

Dünyanın dört bir yanından önemli isimlerin katılacağı cenaze töreni bin yıldan fala süredir devam eden monarşik gelenekleri ve sembolleri içerecek. Peki bu semboller neler?

Kraliçenin kurşun tabutu



Cenazenin odak noktası tabii ki de kraliçenin naaşını taşıyan tabut olacak. Hava ve su sızdırmaması için kurşun ile kaplanan tabut pahalı olduğu bilinen İngiliz meşesinden yapıldı. Kraliçenin tabutunun bundan 30 yıl önce hazırlandığı öğrenilirken tabutu hazırlayan firma Prens Philip, Freddie Mercury ve Jimi Hendrix gibi ünlü isimlerin de tabutunu yaptı.

Tabut örtüsü-Kraliyet bayrağı

İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde hayatını kaybeden kraliçenin cenazesi dün akşam Londra'ya getirildi. Uluslararası ajanslara düşen görüntülerde kraliçenin tabutunun kraliyet bayrağına sarılı olduğu görüldü.

Kraliyet bayrağı İngiltere'yi temsil eden 4 bölmeden oluşur. Bu bölmelerden ikisi İngiltere'ye ayrılmıştır.

Bayrakta İngiltere'yi kırmızı zemin üzerinde üç sarı Aslan, İskoçya'yı sarı zemin üzerinde kırmızı bir aslan ve İrlanda'yı da mavi zemin üzerinde sarı bir arp temsil eder.

Cenaze aracı



Cenaze töreninde kraliçenin tabutu İngiliz Ordusunun tören birimi olan 'King's Troop Royal Horse Artillery' tarafından sağlanan bir silah arabası üzerinde taşınacak.

Tabutu taşıyacak aracı Kraliyet Donanması üyeleri yürüyerek taşıyabilir. Bu gelenek 1901'de hayatını kaybeden Kraliçe Victoria'nın cenaze töreninde başlamıştı.

Silah arabası üzerinde taşınan kraliçenin tabutu, Westminster Hall'a getirilecek ve katafalk adı verilen yükseltilmiş bir platform üzerinde duracak. Kraliyet muhafızları tarafından korunacak tabutun başında monarşinin ana sembolleri duracak.

Katafalk, üzerine genellikle önemli bir kimsenin naaşının veya tabutunun yerleştirildiği yüksek platform. Çoğunlukla tahtadan inşa edilir. Bazı katafalklar tekerler üzerinde hareket edebilir.

İmparatorluk tacı

Monarşinin ana sembollerinden biri kaçınılmaz olarak imparatorluk tacı. Hükümdarın egemenliğini sembolize eden İmparatorluk tacı 1937'de kraliçenin babası Kral 5. George için yapıldı ve daha sonra kraliçeye uyarlandı.

Üzerinde 3 binden fazla değerli taşın bulunduğu taç, dünyaca ünlü Cullinan II elması (317.4 karat) ve Kara Prens'in Yakutu'na (170 karat) da ev sahipliği yapıyor.

Hükümdar asası

Ortalama 90 cm uzunluğundaki hükümdar asası (Sovereign’s Scepter) hükümdarın laik dünyadaki gücünü temsil eder. Asanın sapında İngiltere, İskoçya ve İrlanda'yı temsil eden gül, deve dikeni ve yonca sembolleri eklenmiştir.

Asanın baş kısmında ise dünyanın en büyük elmasından kesilen bir kaç parçadan biri olan Cullinan I elması (530 karat) yer alıyor. Bu elmas asaya 1910 yılında monte edilmiştir.

Hükümdar küresi



Monarşinin diğer bir sembolü, Hükümdar küresi (The Sovereign’s Orb) Hıristiyan dünyasında hükümdarın gücünü temsil ediyor. Üzerinde bir haç bulunan 27 cm genişliğindeki altın kürenin üzerindeki mücevherler yapıldığı yıl olan 1661'de var olduğuna inanılan 3 kıtayı temsil ediyor.

Hükümdar asası ve hükümdar küresi 1661'de 2. Charles için yapılmıştır ve Kraliyet Mücevherlerinin en değerli parçalarıdır.

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19/09/2022 13:37