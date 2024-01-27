Kraliçe Camilla'dan Kral Charles'ın sağlık durumu hakkında açıklama

Galler Prensesi Kate’in ameliyat olmasının ardından İngiltere Kralı 3. Charles da prostat nedeniyle bir operasyon geçirmişti. Kraliçe Camilla, Kral Charles'ın sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.

Annesi Kraliçe Elizabeth'in ölümü üzerine 8 Eylül 2022'de tahta çıkan ve 6 Mayıs'ta Westminster Abbey'de düzenlenen törenle taç giyen Kral Charles'ın geçtiğimiz haftalarda operasyon geçireceği duyurulmuştu.

Kral Charles'ın prostat büyümesi nedeniyle bıçak altına yatacağı belirtilmişti. 75 yaşındaki Kral'ın geçireceği operasyon nedeniyle birtakım etkinlikler ertelenmişti.

26 OCAK'TA HASTANEYE KALDIRILDI

Dün Buckingham Sarayı'ndan People'a yapılan açıklamada; "Kral bu sabah planlı tedavi için Londra'daki bir hastaneye kaldırıldı. Majesteleri geçen hafta iyi dileklerini ileten herkese teşekkür ediyor ve teşhisinin halk sağlığı bilinci üzerinde olumlu bir etki yarattığını öğrenmekten mutluluk duyuyor" denildi.

Ameliyattan birkaç saat sonra Kral Charles'ın eşi Kraliçe Camilla hastaneden ayrılırken görüldü.

"O İYİ, TEŞEKKÜRLER"

Just Jared'de yer alan habere göre; 76 yaşındaki Kraliçe Camilla arabasına doğru giderken hastanenin dışında iyi dileklerini iletenlere "O (Kral Charles) iyi, teşekkür ederim" dedi.

GALLER PRENSESİ DE AMELİYAT OLDU

Öte yandan Galler Prensesi Kate de geçtiğimiz haftalarda ameliyat olmuştu. Kensington Sarayı tarafından yapılan açıklamada, Prenses'in ameliyat olduğu ve yaklaşık 2 hafta hastanede kalacağı belirtilmişti.

Ameliyatın detayları paylaşılmasa da planlı bir operasyon olduğu ve karın bölgesiyle ilgili olduğu bilgisi verilmişti.