Kraliçe Elizabeth 11 yaşındaydı! 1937'den bu yana ilk...

Manchester United'ın Premier Lig'deki hüsranı devam ediyor.

Ligin ilk haftasını puansız kapatan Kırmızı Şeytanlar ikinci maçta Brentford deplasmanında dağıldı. İngiliz devi sahadan 4-0 yenik ayrıldı.

1992-93 sezonundan bu yana ilk kez ligin ilk iki maçını yenilgiyle kapatan Manchester United, 85 yıl sonra Brentford'a mağlup oldu.

Kraliçe Elizabeth 12 yaşındaydı

Brentford, Manchester United'ı 1937 yılından bu yana ilk kez mağlup etti. 85 yıl önce Şubat ayında oynanan mücadelede Brentford rakibini deplasmanda 3-1 mağlup etmişti. Kraliçe Elizabeth bu skor alındığında henüz 11 yaşındaydı.

85 yıl içinde Manchester United ile 7 kez karşılaşan Brentford, bu maça kadar İngiliz ekibini devirememişti.

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14/08/2022 10:08