Kraliçe Elizabeth, ABD Başkanı Joe Biden'ı ağırlayacak

G7 zirvesine katılmak üzere İngiltere'ye gidecek olan ABD Başkanı Joe Biden, Kralçe Elizabeth ile görüşecek. Biden, Kraliçe'nin ağırlayacağı 13'üncü ABD başkanı olacak.

İngiltere Kraliçesi Elizabeth, haziran ayında ABD Başkanı Joe Biden’ı ağırlamaya hazırlanıyor. Biden, gelecek ay yapılan G7 zirvesine katılmak üzere İngiltere’ye gidecek, First Lady Jill Biden da ona eşlik edecek.

Resmi plan henüz açıklanmasa da CNN’de yer alan haberde, Buckingham Sarayı ile Beyaz Saray’ın görüşme ayrıntıları üzerinde çalışmakta olduğu ve sonucun bu hafta açıklanacağı bildirildi.

Kraliçe’nin en son görüştüğü ABD başkanı, Donald Trump’tı. İkili, 2019 yazında bir araya gelmişti.

Joe Biden, ocak ayında başkanlık görevini devraldı ve İngiltere Kraliçesi ile görüşme yapacak 13’üncü Amerikan başkanı olacak.

Geçen ay 99 yaşında hayatını kaybeden Prens Philip’in ardından 95 yaşındakş Kraliçe Elizabeth çalışmaya döndü. Kraliçei, 73 yıllık eşinin ölümünden sonra yaptığı ikinci resmi gezisinde, dokunaklı bir stil tercihi yapmıştı.

Kraliçe, geçen hafta İngiltere’nin güneydoğusundaki Portsmouth kentine, kendi adını taşıyan uçak gemisinin Asya’ya uğurlanışı için gitti. Kraliçe, kırmızı paltosunun üzerine ortasında elmas taşlar bulunan altın bir broş takmıştı. Bu broşu, Kraliçe'ye 1966 yılında eşi Prens Philip hediye etmişti.

Kraliçe, öneki hafta da altı ay sonra ilk kez Londra’ya giderek Parlamento açılışına katılmıştı.

Bu habere tepkiniz:



27/05/2021 09:07