Kraliçe Elizabeth, Covid-19 aşısı oldu

Birleşik Krallık Kraliçesi II. Elizabeth ve eşi Edinburgh Dükü Philip, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısı oldu.



Buckingham Sarayı sözcüsünün yaptığı açıklamada, Kraliçe Elizabeth (94) ve eşi Edinburgh Dükü Philip’e Koronavirüs aşılarının ilk dozunun yapıldığı belirtildi.

Aşıların, Kraliyet Konutu doktoru tarafından uygulandığı ifade edildi.

8 Aralık’ta aşı çalışmalarının başladığı Britanya'da şu ana kadar 1,5 milyondan fazla kişinin aşı olduğu bildirildi.

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09/01/2021 18:49