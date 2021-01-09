Kraliçe Elizabeth, Covid-19 aşısı oldu

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09/01/2021

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Kraliçe Elizabeth, Covid-19 aşısı oldu

Birleşik Krallık Kraliçesi II. Elizabeth ve eşi Edinburgh Dükü Philip, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısı oldu.

Buckingham Sarayı sözcüsünün yaptığı açıklamada, Kraliçe Elizabeth (94) ve eşi Edinburgh Dükü Philip’e Koronavirüs aşılarının ilk dozunun yapıldığı belirtildi.

Aşıların, Kraliyet Konutu doktoru tarafından uygulandığı ifade edildi.

8 Aralık’ta aşı çalışmalarının başladığı Britanya'da şu ana kadar 1,5 milyondan fazla kişinin aşı olduğu bildirildi. 

09/01/2021 18:49
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TAGS: Kraliçe Elizabeth, Covid-19
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