Kraliçe Elizabeth dört gün sonra görev başına döndü

Britanya Kraliçesi Elizabeth, eşi Edinburgh Dükü Prens Philip'in 99 yaşındaki ölümünden dört gün sonra kraliyet görevlerine döndü.

The Guardian'da yer alan habere göre, dört günlük yas döneminden sonra Kraliçe Elizabeth 17 Nisan'da gerçekleşecek cenaze töreni için çalışmalara başladı.

Prens Philip'in cenazesinin ülkedeki Koronavirüs önlemlerine uygun bir şekilde düzenleneceği belirtildi.

Kraliçe Elizabeth'in eşi Edinburgh Dükü Prens Philip'in yaşamını yitirdi. Prens Philip, 99 yaşındaydı. Edinburgh Dükü 10 Haziran’da 100 yaşına girecekti.

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14/04/2021 09:21