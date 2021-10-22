Kraliçe Elizabeth geceyi hastanede geçirdi

İngiltere Kraliçesi İkinci Elizabeth hastaneye kaldırıldı. Geceyi hastanede geçirdikten sonra taburcu edilen 95 yaşındaki kraliçenin sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

Buckingham Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kraliçe Elizabeth önceki gün hastaneye kaldırıldı.



95 yaşındaki kraliçe bazı tetkiklerin yapılması amacıyla geceyi hastanede geçirdi.



Dün öğle saatlerinde ikamet ettiği Windsor Kalesi'ne döndü.



Kraliçe'ye birkaç gün dinlenmesi tavsiye edildi. Açıklamada, Kraliçe'nin "moralinin yerinde" olduğu belirtildi.

Bu habere tepkiniz:



22/10/2021 08:22