Kraliçe Elizabeth için bırakılan Paddington ayıları bağışlandı

Kraliçe Elizabeth'in 8 Eylül'de hayatını kaybetmesinin ardından yas tutan İngilizler, Buckingham Sarayı'nın dışında, Londra'daki kraliyet parklarında ve Windsor Kalesi'nin dışında binlerce çiçeğin yanı sıra İngiliz edebiyatının klasik karakteri olan Paddington ayısı oyuncağından da bıraktı. Buckingham Sarayı, Paddington ayılarını bağıladıklarını duyurdu.

İngiltere'nin en uzun süre tahtta kalan hükümdarı Kraliçe Elizabeth 8 Eylül'de 96 yaşında hayatını kaybettikten sonra yas tutanlar, Buckingham Sarayı'nın dışında, Londra'daki kraliyet parklarında ve Windsor Kalesi'nin dışında çiçekler ve oyuncak ayılar da dahil olmak üzere binlerce hediye bıraktı.

AYILAR BAĞIŞLANDI

İngiliz çocuk edebiyatının klasik karakteri Paddington ayısı da bırakılan anma hediyelerinin baş kahramanıydı. Kraliçe için yas tutan İngilizlerin çiçekler ve notlarla birlikte sokağa bıraktığı binden fazla Paddington ayısı ve diğer oyuncak ayılar bağışlandı. Buckingham Sarayı’ndan dün yapılan açıklamada, Londra ve Windsor’da Kraliçe anısına bırakılan oyuncakların bir çocuk yardım kuruluşuna bağışlandığı belirtildi.

TEMİZLENİP TESLİM EDİLECEK

Buckingham Sarayı ve kraliyet parkları yetkilileri, Kraliçe’nin anısına bırakılan yüzlerce ayının, bir çocuk yardım kuruluşu olan Barnado's'a teslim edilmeden önce profesyonelce temizleneceğini söyledi.

KRALİÇE SKEÇTE ROL ALMIŞTI

Peki, İngilizler neden Kraliçe için Paddington ayısı bırakmayı tercih etti? Elizabeth, tahttaki 70. yılını kutlamak için bu yılın başlarında Platinum Jübile kutlamaları sırasında kısa bir skeç videosunda bir Paddington ayısıyla birlikte yer almıştı. Bilgisayar animasyonlu bir Paddington ayısıyla ikindi çayı içen kraliçeyi gösteren videoda, kraliçenin ayıya marmelatlı sandviçlere olan sevgisini anlattığı ve onları "daha sonra yemek için" çantasında saklamayı sevdiğini söylediği görülmüştü.

Bunun üzerine İngilizler de ulusal hazine olarak gördükleri çocuk kahramanı Paddington ayısıyla Kraliçe arasında bağlantı kurdu.

İNGİLİZ ÇOCUK EDEBİYATI KARAKTERİ

Çocuk edebiyatında bir kurgusal karakter olan Paddington ayısı, ilk olarak 13 Ekim 1958 tarihinde tanıtıldı. Karakter, İngiliz yazar Michael Bond tarafından yazılan ve Peggy Fortnum ve diğer sanatçılar tarafından resmedilen yirmiden fazla kitapta yer aldı. Eski şapkasıyla, hırpalanmış bavuluyla, duffel ceketiyle ve marmelat sevgisiyle bilinen ve Peru'dan gelen ayı, İngiliz çocuk edebiyatının klasik bir karakteri haline geldi.

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16/10/2022 17:26