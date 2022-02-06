Kraliçe Elizabeth ilan etti! İşte yeni Kraliçe

İngiltere Kraliçesi Elizabeth, tahttaki 70'inci yıl dönümüne ilişkin mesajında, oğlu Prens Charles tahta çıktığında, eşi Cornwall Düşesi Camilla'nın "kraliçe" olacağını açıkladı.

95 yaşındaki Kraliçe Elizabeth, tahttaki 70'inci yıl dönümüne ilişkin mesajında, Prens Charles tahta çıktığında 74 yaşındaki Camilla'nın "kraliçe" unvanı almasını "içten dilediğini" belirtti.

Prens Charles kral olduğunda, halkın kendisine verdiği desteğin aynısını Charles'a ve eşi Camilla'ya vereceklerini bildiğini belirten Kraliçe Elizabeth, tahttaki 70 yılı boyunca kendisine verilen destek için de halka teşekkür etti.

Kraliçe, teşekkürün ardından, “Ve zamanı geldiğinde, oğlum Charles kral olduğunda, ona ve eşi Camilla’ya bana verdiğiniz desteğin aynısını vereceğinize eminim ve en içten dileğim kendi işlerini devam ettirirken Camilla’nın da kraliçe olarak bilinmesidir” dedi.

Kraliçe Elizabeth'in geçen yıl hayatını kaybeden eşi Prens Philip, "kral" unvanını alamamıştı.

Kraliçe Elizabeth, tahttaki 70 yılıyla İngiliz monarşisinde en çok tahtta kalan hükümdar oldu.

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06/02/2022 13:35