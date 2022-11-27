“Kraliçe Elizabeth kanserdi, yakında öleceğini biliyordu”

Tam 70 yıl boyunca ülkesini ve ona bağlı milletler topluluğunu yöneten, Birleşik Krallık'ın tahtta en uzun süre kalan ismi Kraliçe Elizabeth, 8 Eylül'de hayatını kaybettiğinde 96 yaşındaydı. Ölüm nedeni kayıtlara 'yaşlılık' olarak geçse de yakında çıkacak biyografik kitapta Kraliçe'nin kanserden öldüğü ve son zamanlarını acı içinde geçirdiği öne sürüldü.

Kraliçe II. Elizabeth, hayatını kaybettiğinde 96 yaşındaydı. Tam 70 yıl boyunca saltanatını sürdüren Kraliçe'nin artık bu dünyaya veda etmiş olması, yaşına rağmen İngiliz halkını yasa boğdu.

Şoke eden bu ölüm haberin ardından günlerce süren cenaze töreni geldi. Ölüm nedeni, ileri yaşına bağlı doğal nedenler olarak biliniyordu.

Kraliyet'e yakınlığıyla tanınan yazar, televizyon sunucusu ve eski milletvekili Gyles Brandreth'in kaleme aldığı Elizabeth: An Intimate Portrait'te (Elizabeth: Samimi Bir Portre) adlı biyografi kitabı, 8 Eylül'de hayatını kaybeden Kraliçe'nin ölüm nedeniyle ilgili şaşırtıcı bir iddia ortaya attı.

Kitapta yer alan iddiaya göre Kraliçe, en çok görülen semptomu kemik ağrısı olan bir tür kemik iliği kanseriyle mücadele ediyordu hayatının son yıllarında. Bu yüzden de kimi zaman sağlık sorunları gerekçe gösterilerek bazı programları iptal ediliyordu.

96 yaşında ölen Kraliçe Elizabeth, ömrünün son aylarında ciddi bir hastalığı olduğu haberleriyle gündeme gelmişti.

Kraliçe öldüğünde kesin bir hastalık açıklanmamış ve ölüm nedeni kayıtlara "yaşlılık" olarak geçmişti.

"HASTALIĞIN TEDAVİSİ YOK"

Kitabın bir bölümünde Brandreth'in şu ifadeleri yer aldı:

"Kraliçe'nin kemik iliğindeki plazma hücrelerini etkileyen miyelom türüne yakalandığını duymuştum. Bu da ömrünün son yılında gündeme gelen yorgunluğunu, kilo kaybını ve 'hareket etme güçlüğü' yaşamasını açıklıyordu."

Brandreth'e göre bu hastalık, daha çok ileri yaştaki insanları etkiliyor. Onun kitapta ileri sürdüğüne göre bu hastalığın şu anda bilinen bir tedavisi de yok. Fakat bağışıklık sistemini ve kemikleri güçlendiren ilaçlar yardımıyla hastanın hayatta kalma süresi iki ya da üç yıl uzatılabiliyor.

"SINIRLI VAKTİNİN KALDIĞINI BİLİYORDU"

Brandreth, Kraliçe'nin hızla kötüye giden sağlık durumu karşısında "sınırlı vaktinin kaldığını" bildiğini yazdı:

"Çok soğukkanlı bir tepki verdi. Tahmin edileceği gibi durumu büyük bir içtenlikle kabul etti."

MORALİNİ YÜKSEK TUTMAK İÇİN TV İZLEDİ

29 Ocak 2023'te piyasaya çıkacak kitap Kraliçe'nin hayatının, 73 yıllık eşi Prens Philip'in Nisan 2021'de ölmesinden sonraki kısımlarına ışık tutacak.

Kitapta yer alan satırlara göre Kraliçe Elizabeth, yaşadığı tüm bu zorluklara rağmen sabrını ve çalışma azmini korudu. Hatta nedimesine 'çalışmanın, kendisine, Prens Philip'in ölümüne dayanma gücü verdiğini söyledi. Yakın çevresinin anlattığına göre Elizabeth, hastalığın zorluklarıyla mücadele ederken, yine Prens Philip'in asla izin vermeyeceği bir ayrıntıya dikkat etti: Bütün bu yaşadıkları yüzünden kendine acımadı.

Brandreth'in kitabına göre Kraliçe Elizabeth, yakında hayata veda edeceğini, fazla zamanı kalmadığını biliyordu. Görevlerini yerine getirebilmek için kendini zorladı. Sonunda da geçen sonbaharda doktorları ona dinlenmesi gerektiğini söyledi ve önceden planlanmış birçok programı iptal edildi. Yazarın kitabında ileri sürdüğüne göre Kraliçe, bu zorunlu dinlenme ve tedavi döneminde moralini yüksek tutmak için televizyon izledi.

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27/11/2022 17:41