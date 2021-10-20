Kraliçe Elizabeth rahatsızlandı

İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, doktorların tavsiyesi üzerine Kuzey İrlanda'ya yapacağı ziyareti iptal etti.

Buckingham Sarayından yapılan yazılı açıklamada, Kraliçe'nin birkaç gün dinlenmek için doktorların tavsiyesini 'isteksizce' kabul ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Majestelerinin morali yerinde bugün ve yarın bir dizi görev üstleneceği Kuzey İrlanda'yı ziyaret edemeyeceği için hayal kırıklığına uğradı. Kraliçe, Kuzey İrlanda halkına en içten iyi dileklerini gönderiyor ve gelecekte ziyaret etmeyi dört gözle bekliyor" denildi.

Ülke basınında yer alan haberlerde, Kraliçe'nin kararının Covid 19 ile ilgili olmadığına yer verildi.

95 yaşındaki İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, 12 Ekim Salı günü Londra'daki Westminster Abbey Kilisesi'ndeki bir ayinde bastonla görülmesinin ardından 14 Ekim Perşembe günü Galler Parlamentosu'nun açılış töreninde de bastonla halk içine çıkmıştı.

Cardiff'teki Galler Parlamentosu önünde arabasından inerken kendisine baston verilen Kraliçe, açılış öncesi parlamento ileri gelenleriyle tanıştığı lobi alanına da asansörle çıkmıştı.

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20/10/2021 14:37