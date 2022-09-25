Kraliçe Elizabeth'in mezarından ilk fotoğraf

Buckingham Sarayı, 96 yaşında hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in mezarının fotoğrafını ilk kez paylaştı.

Çelenkler ve buketlerle çevrili levhanın üzerinde babası Kral VI. George, annesi Kraliçe Elizabeth ve geçen yıl ölen eşi Prens Philip'in isimleri yer alıyor.

Pirinç harfli el oyması bulunan siyah mermer Belçika'dan getirildi.

Kraliyet ailesinin resmi Twitter hesabından yaplan paylaşımda, "Kral VI. George Anıt Şapeli'ne, Majesteleri Kraliçe Elizabeth'in defnedilmesinin ardından defter taşı yerleştirildi" dedi.

Kraliçe II. Elizabeth'in 19 Eylül'deki cenaze töreninin ardından, 2021'de hayatını kaybeden eşi Prens Philip'in cenazesiyle aynı anda toprağa verildi.

Kraliçe'nin 1952'de ölen babası Kral VI. George, 2002'de ölen annesi Kraliçe Elizabeth ile yine aynı yıl ölen kız kardeşi Prenses Margaret da aynı şapelde yatıyor.

Geçen yıl hayatını kaybeden Prens Philip, St. George Şapeli'ndeki mezar odasında, eşi Elizabeth ile aynı anda gömülmek üzere bekletiliyordu.

PERŞEMBE ZİYARETE AÇILACAK

70 yıl tahtta görev süren Kraliçe II. Elizabeth 8 Eylül'de İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde hayatını kaybetmişti.

Elizabeth, Westminster Abbey'deki devlet töreni ve Windsor'daki anma töreninin ardından pazartesi akşamı Kral III. Charles ve kraliyet ailesinin diğer üyelerinin katıldığı özel bir törenle birlikte toprağa verildi.

Elizabeth'in babasının ismi de yer alan taşı görmek isteyenler için ziyarete açılacak.

İngilizler, perşembe gününden itibaren Kraliçe'nin mezar taşını ziyaret edebilecek.

Şapel ibadete açıldığı pazar günleri haricinde haftanın tüm günlerinde ziyaretçi kabul edecek.

Şapelin sitesinde yer alan bilgiye göre ziyaretçiler cumartesi günleri 28,50 sterlin diğer günlerde 26,50 sterlin giriş ücreti ödeyecek.

Öte yandan kraliyet ailesi, 26 Eylül’e kadar Windsor Kalesi’nde yas tutmaya devam edecek.

Kraliçe'nin ölümünün ardından Galler Prensi ve Galler Prensesi unvanlarını alan William ve Kate çifti de geçtiğimiz günlerde, Elizabeth'in cenazesinde çalışan gönüllülere ve personele teşekkür etmek için Windsor'daki Guildhall lonca evini ziyaret etti.

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25/09/2022 21:55