Kraliçe Elizabeth’in saatlerini ayarlamak için ek mesai yapıldı

İngiltere’de Ekim ayının son pazar gününe denk gelen kış saatine geçiş uygulaması nedeniyle, Kraliçe II. Elizabeth’in resmi konutlarında saat ayarlama birimi Horolojik (saat ölçme bilimi) elemanlarının hafta sonu boyunca çalışmak zorunda kaldığı açıklandı.

SAATLERİNİZİ GERİ ALMAYI UNUTMAYIN

Kraliyet Ailesi'nin Instagram hesabında, kraliçenin şu sıralar kaldığı Windsor Kalesi’nde saat ayarlayan bir çalışanın fotoğrafı paylaşıldı. Paylaşımda, “Saatlerinizi 1 saat geriye almayı unutmayın. Ayrıca kraliçenin konutlarında toplam bin adet saat bulunduğunu biliyor muydunuz?” denildi.

WINDSOR KALESİ'NDE 400 SAAT VAR



Ekibin, kaledeki 400 saatte ayar yapmak için saatlerce çalıştığı belirtildi. Kraliçenin saat ayarlama birimi, yılda iki kez saat değişikliği yaptıklarını bildirerek, “Yazın saatler ileri, kışın geri alınır. Ancak, kışın saatleri geri alma işlemi, yazın yaptığımız ileri alma işleminden çok daha zor. Her saat için farklı bir işlem gerekiyor” dedi. Kraliçenin Londra’daki resmi konutu Buckingham Sarayı’nda 600, İskoçya’daki Holyroodhouse Sarayı’nda ise 50 saati olduğu ifade edildi.

KIŞ SAATİ NEDİR?



Yaz saati uygulaması (YSU) herhangi bir ülkede veya bölgede gün ışığından, sabahları daha az, öğleden sonra daha çok yararlanmak üzere, periyodik olarak, saatlerin belirli bir miktarda değiştirilmesidir. Genellikle, bu uygulama kapsamında saatler ilkbahar başlangıcında bir saat ileri, sonbaharda ise bir saat geri alınır. Saatler bir saat ileri alındığında yaz saati, bir saat geri alındığında da kış saati başlar.

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02/11/2021 16:40