Kraliçe Elizabeth'in sağlık durumu hakkında açıklama

İngiltere Sağlık Bakan Yardımcısı Gillian Keegan, geceyi hastanede geçiren Kraliçe 2. Elizabeth'in iyileşmekte olduğunu ve daha iyi hissetmesini umduğunu belirtti.

İngiltere Sağlık Bakan Yardımcısı Gillian Keegan, 95 yaşındaki Kraliçe 2. Elizabeth'in 'ön tetkikler' için geceyi hastanede geçirmesinin ardından açıklamada bulundu.

Keegan, Times Radio'ya verdiği demeçte "Hepimiz bunu duymaktan endişe duyuyoruz, ancak iyileşmekte olduğu için çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

Keegan, "Harika durumda ve umarım bugün daha iyi hissediyordur" dedi.

Buckingham Sarayı dün yaptığı açıklamada, Kraliçe 2. Elizabeth'in doktoru tarafından dinlenmesi tavsiye edildikten sonra bir gece hastanede yattığını duyurmuştu.

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22/10/2021 10:08