Kraliçe Elizabeth’in torunu Prens Harry'yi bizzat veto ettiği ortaya çıktı

KRALİÇE BİZZAT ENGELLEDİ

Kraliçe Elizabeth’in, torunu Prens Harry’nin Askeri Anıt Mezar Anma Günü töreninde, sadece birkaç saniye süren çelenk koyma seremonisini yasakladığı ortaya çıktı.

Kasım ayındaki haberler, Buckingham Sarayı yetkililerinin Sussex Dükü'nün törene katılmasını engellediğini ortaya koyuyordu. Ancak şimdi gelen haberlerde, Prens Harry’ye müdahale eden kişinin bizzat hükümdarın kendisi olduğu yönünde.

Daily Mail gazetesinin haberine göre, Kraliçe, Harry'nin kurumun ya içinde ya da dışında olması gerektiğine inanıyor, seçemeyeceğini düşündüğü için isteğini geri çevirdi.

UZAKTAN ANMAYA 'REKLAM' ELEŞTİRİSİ

Kraliyet görevlerini bırakıp ABD’ye yerleşen Harry ve eşi Meghan Markle, corona virüs salgını nedeniyle 14 Kasım’daki Anma Günü için İngiltere’ye gitmeme kararı almıştı. Çift, İngiltere’deki anma töreni yerine Los Angeles Ulusal Mezarlığı’nda iki İngiliz Milletler Topluluğu askerinin mezarına çiçek bırakarak uzaktan anma gerçekleştirmişti. Pek çok kişi için Harry’nin bu hareketi ‘reklam’ kokuyordu.

36 yaşındaki Prens, 10 yıl İngiliz Milletler Topluluğu ordusuna hizmet etmiş, 11 yıl boyunca Anma Günü seremonisinde yer almıştı. Babası Prens Charles ile ağabeyi Prens William, 2020 Anma Günü etkinliğinde çelenk koyma seremonisini gerçekleştirmişti.

Sussex Dükü Harry’nin, kendisi uzakta olsa da Anma Günü’nde kendi adıyla çelenk bırakılmasını talep ettiği, ancak bu isteğin bizzat büyükannesi Elizabeth’in engeline takıldığı anlaşıldı.

Bir kraliyet yetkilisi Daily Mail’e konuşarak şunları söyledi:

“Majesteleri için Anma Günü kutsaldır. Takvimindeki en önemli tarihlerden biridir ve onun bilgisi olmadan hiçbir şey yapılmaz. İnsanlar, Saray’ın Harry'nin talebine verdiği tepkinin önemsiz olduğunu söylediler. Ancak bu, bizzat Kraliçe'nin kararıydı. Dahası, konu hakkında çok güçlü görüşleri vardı.”

İLİŞKİLERİ KOPMA NOKTASINDA

Harry ile Meghan’ın kraliyet ailesiyle ilişkileri, sorumluluklarını bırakıp Los Angeles’a taşınmalarıyla kötüleşti. Artık neredeyse kopma noktasına gelen ilişkinin tamir edilemeyeceğine inanılıyor. Saray kaynaklarına göre, Kraliçe, Harry’nin seçme şansı olmadığına, ya kurumun içinde olması ya da tamamen dışında olması gerektiğine inanıyor.

Babaannesi tarafından geri çevrilen Harry’nin bu duruma çok üzüldüğü belirtilmiş, Harry de kasım ayında verdiği röportajlarda Anma Günü’nün önemine değinmişti. Bir askeri podcast yayınında, “Hep birlikte olamadığımız zaman bile hep birlikte anarız” demişti.

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02/01/2021 14:34