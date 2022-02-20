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Kraliçe Elizabeth’te Covid-19 tespit edildi

İngiliz kraliyet ailesinde Covid-19 paniği yaşanmaya devam ediyor... Prens Charles ve eşi Camilla'nın ardından Kraliçe Elizabeth'in Covid-19 testinin sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.

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20/02/2022

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Kraliçe Elizabeth’te Covid-19 tespit edildi

Kısa bir süre önce tahta gelişinin 70’inci yılını kutlayan Kraliçe Elizabeth’in Covid-19 testinin sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu…

Geçen haftalarda tahtın varisi olan oğlu Prens Charles ve gelini Cornwall Düşesi Camilla’nın da Covid-19 testi pozitif çıkarken Buckingham Sarayı’ndan bugün yapılan açıklama endişe yarattı.

95 yaşındaki Kraliçe Elizabeth’in hafif semptomlar gösterdiği belirtilirken bu hafta içinde yapması gereken basit işlere devam etmesinin beklendiği kaydedildi.

Soğuk algınlığı gibi semptomlar gösteren Kraliçe Elizabeth’in Windsor’da kalmaya devam edeceği de belirtildi.

20/02/2022 14:06
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TAGS: Elizabeth, Covid-19
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