Kraliçe II. Elizabeth’in hatıralarını satan sitelere dikkat

Güvenlik uzmanları, Kraliçe II. Elizabeth ‘in adını taşıyan ve “Majestelerine saygılarını sunan” kripto paralar ve NFT’ler sunan birkaç yatırım projesi keşfetti.

Dünya genelinde büyük ilgi çeken olaylar genellikle birçok kripto yatırım girişimi için cazibe olarak kullanılır. Kraliçe II. Elizabeth’in ölümü de istisna değil. Bu tür siteler oldukça yeni ve güvenli olmayabilir. Bu nedenle sitenin veri tabanı sızdırılırsa, kullanıcıların girdiği tüm kripto cüzdan verileri risk altında kalabilir.

Dünyanın en uzun hüküm süren kraliçenin anısına, internette majestelerini tasvir eden hatıra paraları veya tişörtler satılıyor. Bu tür malların sunulduğu sitelerin çoğu oldukça yeni, hiçbir şekilde güvence altına alınmıyorlar ve ödeme sırasında kullanıcıyı özel bir güvenli sayfaya aktarmıyorlar. Sonuç olarak kart verileri, adres veya kullanıcı adları korumasız kalabiliyor. Bu da sitenin veri tabanı tehlikeye atılırsa bu bilgilerin davetsiz misafirler tarafından çalınabileceği anlamına geliyor.

Bu nedenle çevrimiçi olarak herhangi bir hatıra satın alırken, satın almak için yalnızca güvenilir mağazaları tercih edilmesi gerekir. Aynı zamanda mağazanın site adresini kontrol edilmesi unutulmamalı. Genellikle dolandırıcılar orijinal ünlü markalara benzer kimlik avı sayfaları oluştururlar. Ayrıca siber suçlular çoğu zaman kullanıcıların kimlik bilgilerini ve kredi kartı ödeme verilerini elde etmek için diğer mağazalara kıyasla düşük fiyatlar önerirler. Bu nedenle büyük indirimlere şüpheyle yaklaşılmalı.

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23/09/2022 09:29