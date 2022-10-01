Kraliçe II. Elizabeth'in kolyesindeki sır!

Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze törenine İngiltere Kraliyet ailesinin yanı sıra dünyanın dört bir yanından kraliyet ailesi üyeleri ve devlet başkanları ve binlerce insan katıldı. Cenaze töreninde geleneksel olarak siyah yas kıyafetleriyle katılan Kraliyet ailesi üyelerinden birinin boynundaki detay oldukça çarpıcıydı. İşte, Kraliçe'nin kişisel mücevherleri arasında bulunan mücevherindeki sır...

Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze töreni büyük bir katılımla gerçekleşti. Yıllar önce planları yapılan törenin her bir ayrıntısı en ince detayına kadar düşünülmüştü.

Kraliyet ailelerinin üyelerinin her biri geleneksel olarak siyah giyindi. Törende dikkat çeken detaylardan biri de Galler'in prensesinin taktığı kolyeydi.

Galler'in yeni Prensesi Catherine, törene en büyük iki çocuğu Prens George ve Prenses Charlotte ile katıldı. Gelenek olduğu gibi, örtülü siyah bir şapka, bir Alexander McQueen palto elbisesi ve uyumlu topuklu ayakkabılar da dahil olmak üzere tamamen siyah bir yas kıyafeti giyerek geç kraliçeye saygılarını sundu.

Galler'in yeni Prensesi Catherine mücevherlerinde oldukça özel bir detay vardı.

Kraliçe II. Elizabeth'in kişisel mücevherlerinden en sevilen kolye o olabilir!

Margaret Thatcher'ın 1995'teki 70. Doğum Günü yemeği de dahil olmak üzere 1980'lerde ve 1990'larda Kraliçe II. Elizabeth tarafından bir çok defa takılan bu inci kolye Kraliyet ailesinin prensesleri ve düşesleri tarafından da oldukça seviliyor.

Aynı kolyeyi Galler'in Eski Preses'i Diana'da takmıştı.

İncileri sevdiği bildirilen Diana, 1982 yılında Hollanda kraliyet ailesinin İngiltere ziyareti sırasında Kraliçe Beatrix ve Hollanda Prensi Claus'un Hampton Court Sarayı'nda verdiği bir ziyafet için bu kolyeyi tercih etmişti.

Cambridge Düşesi Kate Middleton, 2021 yılında Edinburgh Dükü Prens Philip'in Windsor Şatosu'ndaki cenaze töreninde bu inci kolyeyi tercih etmişti.

Bu, Kate Middleton ilk kraliyet cenazesiydi. Kate, asimetrik yakalı, sade siyah maskeli ve tüllü şapkası, şık siyah Roland Mouret elbisesi ve tabi ki Kraliçe'nin japon incili özel kolyesiyle oldukça şık görünüyordu.

Japon incileriyle bezeli dört parçalı kolye bu sefer Kraliçe II. Elizabeth'i onurlandırmak için takıldı.

Dört sıra pırlanta tokalı kolye, Kraliçe'nin isteği üzerine Japon hükümeti tarafından hediye edilen Japon incileri ile yapılmış oldukça özel bir tasarım ve Kraliçe'nin kişisel mücevherleri arasında yer alıyor.

Galler'in yeni Prensesi Catherine, Kraliçe II. Elizabeth'in cenaze töreninde bu kolyeyi takması ona olan saygısını gösteriyor.

Bu hareket, hem Kraliçe hem de Prenses Diana'ya bir övgü olarak görülüyor.

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01/10/2022 23:05