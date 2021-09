Kraliçe II. Elızabeth’ten Celal İzcibayar’a Madalya

Türk toplumuna ve Türk izciliğine hizmetlerinden ötürü Kıbrıslı Türk Celal İzcibayar Kraliçe II. Elizabeth tarafından İmparatorluk Onur Payesi ile ödüllendirildi.

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in doğum günü dolayısıyla her yıl İngiltere’de verilen Order of the British Empire ( BEM) ödülüne layık görülen Celal İzcibayar, önceki gün düzenlenen törenle ödülünü aldı.

Pandemi dolayısıyla iki yıl ertelenen tören Wesminster Abey’de gerçekleşti.

Celal İzcibayar madalyasını İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in temsilcisi Sir Kenneth Olisa Obe’nin elinden aldı.

İngiliz Kraliyet ailesinin taç giyme törenlerinin yapıldığı tarihi mekanda bir araya gelen bilim, sanat, sağlık, edebiyat ve kültür alanında başarılı bin 490 kişi arasında Kıbrıslı Türk Celal İzcibayar da yer aldı.

Türk toplumuna ve izciliğe yapmış olduğu üstün ve özverili hizmetlerinden dolayı Kraliçenin İmparatorluk Onur Payesine layık görülen Celal İzcibayar törene izci üniforması ile katıldı.

Sir Kenneth Olsa Obe törende sarayı, kraliçeyi temsilen bir konuşma yaptı. İzcibayar’la ilgili de konuşan Obe, Celal İzcibayar gibi 72 yıllık yaşamını, gençliğe ve topluma adamış insanlar olduğuna işaret ederek, görevine aşık ve tutkun insanların yaptıklarıyla gurur duyduklarını söyledi.

Tören sonrası KKTC Londra Büyükelçisi Çimen Keskin, makamında kabul ettiği Celal İzcibayar’ı bu anlamlı başarısından dolayı kutladı. Keskin, “Bu hizmetlerle, topluma hizmet eden, Kıbrıs Türk kültürünü, kimliğini herkese tanıtan, gerçek temsilciler sizlersiniz” şeklinde konuştu.

Uluslararası İzci Başkanı Celal İzcibayar ise konuşmasında, “Kıbrıs Türkünün ve izciliğinin adını Büyük Britanya’da duyurmak ve böylesine anlamlı ve paha biçilmez bir ödüle layık görülmem beni inanılmaz heyecanlandırdı ve mutlu etti. Bu ödülü izolasyon altında yaşayan, dünyadan dışlanmaya çalışılan Kıbrıs Türk toplumuna armağan ediyorum” dedi.

Bu habere tepkiniz:



30/09/2021 12:12