Kraliçe ilan verdi! 5 gün çalışacak, yarım milyon alacak

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth, ünlü kraliyet konutu Buckingham Sarayı'nın bahçelerine bakması için yeni bir bahçıvanı işe almak istediğini açıkladı. Haftada beş gün çalışması beklenen bahçıvana yıllık 23 bin ile 25 bin sterlin (yaklaşık 500 bin Türk lirası) arasında bir ücret ödenecek.

SARAYDA KALABİLECEK

Buckingham Sarayı'nın bahçesinde çalışacak bahçıvan sarayda kendisi için ayrılan yerde ikamet edebilecek. Yayınlanan ilandaki açıklamada, "İşe alınacak kişinin görevi binlerce kişinin hayran kalacağı bahçelere bakmak. The Royal Household'daki (Kraliyet ailesi) Gardens and Grounds (Bahçeler ve Araziler) ekibi, her yıl binlerce ziyaretçi ve misafir tarafından görülen bahçelerin bakımını yapıyor. Ekibe yeni katılacak bahçıvanın da Kraliyet Bahçeleri ile Buckingham Sarayı ve St. James Sarayı'nın çevresindeki alanların yüksek standartlarda korunmasına yardımcı olması bekleniyor" ifadesi yer aldı.

İşin tanımının anlatıldığı metinde, "Düzenli biçme, çapalama, yeniden tohumlama konularına hakim olmalısınız. Bitkilerin ve genç ağaçların sağlığını takip ederken bir yandan da mevcut bitki örtüsüne zarar vermemeniz gerekiyor. Tarihi bir binada muhteşem bir ortam sağlamak için mevsimlik çiçekler ekmeniz de bekleniyor. Bir yandan bahçenin zengin biyoçeşitliliğini koruyup bir yandan da uzman meslektaşlarınızdan bunun sırlarını öğrenerek sarayın eşsiz tarihine katkıda bulunacaksınız" denildi.

Başvuru sahiplerinde aranan en önemli kriterin 'bahçecilik tutkusu' olduğunun altını çizen açıklama, elbette başvuracak kişinin deneyimli olması şartını da koşuyor. İlana 10 Temmuz 2022 tarihine kadar başvuru yapılabilecek.

Kraliçe Elizabeth geçtiğimiz aylarda da kraliyet tören arabalarını çeken atlara bakacak biri için iş ilanı vermişti. Atlara bakması için işe alınacak kişinin de tıpkı bahçıvan gibi birçok hakka sahip olduğu belirtildi. Başta Londra'daki Royal Mews'de (Kraliyet ahırları) bulunan konaklama ve üniforma dahil olmak üzere oldukça geniş haklara sahip olacak bu kişinin yetenekli ve son derece kendisine güvenen biri olması bekleniyor. İşe alınacak kişinin Buckingham Sarayı dışında sık sık Windsor Kalesi'ne de gidip geleceği bilgisi verildi.

Sıradan işleri olağanüstü hale getirerek deneyimlemeyi kendilerine amaç edindiklerini ileten Kraliyet ailesi çalışanları beş ana departmandan oluşuyor: The Private Secretary’s Office (Özel Sekreterlik), The Privy Purse and Treasurer’s Office (Özel Cüzdan ve Sayman Ofisi), The Master of the Household’s Department (Hanehalkı Dairesi Başkanı),The Lord Chamberlain’s Office (Lord Chamberlain'in Ofisi), Royal Collection Trust ( Kraliyet Koleksiyonu Emanet Odası).

10/07/2022 12:26