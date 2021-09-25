Kraliçe’den Kıbrıslı Türk’e Büyük Onur

İzciliğe 70 yılını veren, Kıbrıs Türk toplumu ve Türk izciliği adına sayısız başarılı çalışmalar yürüten Kıbrıslı Türk Celal Bayar, Birleşik Krallık Kraliçesi II. Elizabeth tarafından İmparatorluk Onur Payesi ile ödüllendirildi.



Bayar, 27 Eylül Pazartesi günü, Londra Kraliyet Kilisesinde ( Westminster Abbey) gerçekleşecek kraliyet töreni ile göğsüne Kıbrıs Türk toplumu ve Türk izciliği adına madalyasını takacak.

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25/09/2021 09:30