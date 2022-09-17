Kraliçe'nin tabutuna koşan adam tutuklandı

Westminster Hall'da yas tutanların olduğu kuyruktan ayrılıp Kraliçe Elizabeth'in tabutuna koşan bir adam tutuklandı.

Metropolitan Polisi, Kamu Düzeni Yasası uyarınca Kraliçe'nin tabutuna doğru koşan kişinin tutuklandığını söyledi.

Açıklamada olayın cuma akşamı BST saat 22:00'de meydana geldiği aktarıldı.

Olay sırasında kısa bir süre için Kraliçe'nin eyalette yattığı canlı video yayını kesildi.

Scotland Yard'dan yapılan açıklamada, "16 Eylül Cuma günü saat 22:00 sularında Met'in Parlamento ve Diplomatik Koruma Komutanlığından memurlar, bir kargaşanın ardından Westminster Hall'da bir adamı gözaltına aldı" denildi.

Parlamento sözcüsü "Westminster Hall'da bir kişinin kuyruktan çıkıp katafalka doğru hareket ettiği olaydan haberdarız. Saldırgan salondan çıkarıldı ve kuyruk minimum kesinti ile yeniden başladı" dedi.

Akşamın erken saatlerinde, Kral'a salondaki bir nöbette Prenses Anne, Prens Andrew ve Prens Edward kardeşler katıldı.

Merhum Kraliçe 2. Elizabeth, Pazartesi günü cenaze gününe kadar Westminster Hall'da yatacak.

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17/09/2022 12:09