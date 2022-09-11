Kraliçe'nin tacındaki Osmanlı detayı! 166 yıl önce hediye edilmiş

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden İngiltere'nin en uzun tahtta kalan hükümdarı Kraliçe II. Elizabeth'in gelini Cornwall Düşesi Camilla Parker Bowles, tıpkı eşi Prens Charles gibi unvan değişikliği yaşayacak. Düşes'likten Kraliçe'liğe yükselen Bowles'ın takacağı taçtaki gizemli detay ise yavaş yavaş gün yüzüne çıkıyor.

Betül Yasemin Keskin / Milliyet.com.tr 'nin haberine göre ;Birleşik Krallık'ta 70 yıl boyunca tahtta hüküm süren 96 yaşındaki Kraliçe II. Elizabeth, 8 Eylül Perşembe günü hayatını kaybetti. Başta İngiliz Kraliyet ailesi olmak üzere onu seven herkes bu ölüm haberiyle birlikte derin bir hüzne boğuldu. Kraliçe'nin hayatını kaybetmesiyle 70 yılın ardından Birleşik Krallık'ın yeni hükümdarı da belli oldu. Kraliçe II. Elizabeth, ölümünden birkaç ay önce kendisinden sonraki yeni hükümdarın Kral'ın oğlu Prens Charles olacağını, gelini Camilla Parker Bowles'un ise yeni Kraliçe olacağını bildirmişti.

'IŞIK DAĞI' OLARAK BİLİNİYOR

Kraliçe'nin ölüm ilanının verilmesiyle birlikte Prens Charles artık Kral III. Charles olarak anılmaya başlandı. Birleşik Krallık'ın yeni kral ve kraliçesi ilerleyen günlerde hazırlanan bir törenle değişen unvanlarına kavuşacak. Camilla Parker Bowles, eşinin Kral unvanını alacağı törende Kraliçe II. Elizabeth'in tacını takacak ve yeni kraliçe olacak.

Kraliçe II. Elizabeth'in tacı ilk olarak annesi Elizabeth Bowes-Lyon için tasarlandı. Kral VI. George'un 1937'deki taç giyme töreninde eşinin takması için tasarlanan bu taç yıllar sonra kızı Kraliçe olunca onun oldu. İmparatorluk Devlet Tacı (The Imperial State Crown) olarak bilinen bu tacı takma sırası şimdi Camilla Parker Bowles'da.

II. Elizabeth'in annesi Kraliçe Elizabeth Bowes-Lyon için tasarlanan bu taç, birbirinden farklı 2 bin 868 elmastan ve platin parçalardan oluşuyor. Tacın en önemli parçalarından biri 'Kuh-i Nur' adı verilen 105.6 karat değerinde, 21.6 gram ağırlığında olan dünyanın en büyük elmaslarından biri. Kuh-i Nur yani 'Işık Dağı' olarak bilinen elmasın, İngiltere'ye 19'uncu yüzyılın ortalarında Kraliçe Victoria'ya hediye edilmek üzere gönderildiğini biliniyor.

ŞAŞIRTAN OSMANLI DETAYI

İmparatorluk Devlet Tacı'nda bulunan Kuh-i Nur kadar değerli taşlardan biri de Osmanlı Devleti tarafından hediye edildi. Osmanlı Padişahı Sultan Abdülmecit tarafından Kraliçe Victoria'ya Kırım Savaşı'ndaki desteklerinden dolayı çok değerli bir elmas hediye edildi. Kraliyet eserlerini koruyan kurum Royal Collection Trust'ın, "Türk elması, 1856 yılında Sultan Abdülmecit tarafından Kraliçe Victoria'ya Kırım Savaşı sırasında İngilizlerin desteğine şükran ifadesi olarak bir hediyeydi" ifadesiyle bu durum doğrulandı. Sultan Abdülmecit tarafından Kraliçe Victoria için gönderilen elmas ve Kuh-i Nur elması aynı taçta bir araya geldi ve bu taç önce Kraliçe Elizabeth Bowes-Lyon'a ondan, Kraliçe II. Elizabeth'e en son Kraliçe II. Elizabeth'ten Camilla Parker Bowles'a geçecek.

Kral VI. George, Kraliçe Elizabeth Bowes-Lyon, Prenses Margaret ve Kraliçe II. Elizabeth balkondan halkı selamlıyor.

PRENS WILLIAM'A GEÇECEK

Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünün ardından tahtta geçecek olan Prens Charles son 900 yılda uygulanan geleneklerle Westminster Kilisesi’nde taç giyecek. Prens Charles Anglikan Kilisesi adetlerine göre yapılacak dini törende Canterbury Başpiskoposu yeni Kral Charles’a, yapımı 1661 yılına uzanan kraliyet tacını takacak ve böylece Birleşik Krallık'ın yeni hükümdarı Kral III. Charles olacak. Kraliçe II. Elizabeth'in ölümünün ardından tahta oturan Prens Charles'ın boşa çıkan Galler Prensi unvanının ise onun büyük oğlu Prens William'a geçmesi bekleniyor.

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11/09/2022 16:05