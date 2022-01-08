Kraliçesi Elizabeth Prens Andrew'ın cezasını kesti

Kraliçesi 2. Elizabeth pedofili milyarder Jeffrey Epstein’in kurbanlarından Virgina Giuffre tarafından cinsel saldırı suçlamasıyla karşı karşıya kalan ve suçlu bulunursa resmi unvanını kaybedecek olan Prens Andrew'dan maddi desteği kesti. Zor günler geçiren Prens Andrew köşkünü satmaya hazırlanıyor.

Cinsel istismar davası nedeniyle zor günler geçiren Prens Andrew'ın maddi desteği Kraliçesi 2. Elizabeth tarafından kesintiye uğradı.

Hakkındaki cinsel saldırı iddiaları nedeniyle kraliyetteki görevlerinden ayrılan ve tüm unvanlarını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalan Prens Andrew cinsel istismar davasındaki masrafları ödemek için İsviçre'deki köşkünü bir an önce satmaya çalışıyor.

İngiliz Mirror gazetesinin haberine göre; Kraliçesi 2. Elizabeth'in dava masraflarını karşılamayı reddetmesi nedeniyle Prens Andrew, 17 milyon sterlin değerindeki köşkün satışa çıkardı.

Kraliçe Elizabeth’in üçüncü çocuğu Prens Andrew, pedofil milyarder Jeffrey Epstein’in kurbanlarından Virgina Giuffre tarafından cinsel saldırıyla suçlanıyor.

Giuffre, York Dükü Andrew’e New York’ta dava açtı.

Bu habere tepkiniz:



08/01/2022 16:13