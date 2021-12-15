Kral’ın ambarında yangın çıktı

Güzelyurt’ta, Hüseyin Kral’a ait ahşap ambar içerisinde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü

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15/12/2021

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Kral’ın ambarında yangın çıktı

Güzelyurt’ta, 14.12.2021 tarihinde, saat 11:30 sıralarında, Hüseyin Kral’a ait ikametgahın güney kısmında bulunan ahşap ambar içerisinde henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü.

Yangın sonucu, ambar ve içerisinde muhafaza edilen 1 adet deniz ve araç motoru,  2 adet jeneratör, 3 adet odun kesme motoru, 4 adet lastikleri ile birlikte jant ve muhtelif sayıda elektrikli alet ile beyaz eşya yanarak zarar gördü. Soruşturma devam ediyor.

15/12/2021 12:22
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TAGS: Kral, ambarı, yangın
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