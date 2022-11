Kralın eski metresinden dudak uçuklatan iddia: Diana'yı öldürdüler, beni de tehdit ettiler

Adının karıştığı yolsuzluklar nedeniyle 2014 yılında tahtını oğlu Felipe'ye bırakıp Dubai'ye taşınan İspanya'nın eski kralı Juan Carlos'un bir zamanlar birliktelik yaşadığı iş kadını Corinna zu Sayn-Wittgenstein-Sayn yine çarpıcı iddialarda bulundu.

ÇARPICI İDDİA

"Juan Carlos'un eski metresi" olarak bilinen Corinna zu Sayn-Wittgenstein-Sayn ya da boşandıktan sonraki adıyla Corissa Larsen, Prenses Diana'nın ölümünde İngiliz ve ABD gizli servislerinin parmağı olduğunu ileri sürdü.

ÖLÜMÜNE GİZLİ SERVİSLERİN DAHİL OLDUĞUNU İMA ETTİLER

Corinna zu Sayn-Wittgenstein-Sayn'ın eski sevgilisi Juan Carlos aleyhine açtığı davanın duruşması Londra'da temyiz mahkemesinde görüldü. İş kadını, İsviçre'de, yaşadığı sırada, dairesine zorla giren kişilerin, Diana'nın ölümünde, İngiliz ve ABD gizli servislerinin parmağı olduğunu iddia eden bilgilerin bulunduğu bir kitap bıraktıklarını ileri sürdü.

'MONAKO İLE NICE ARASINDA ÇOK SAYIDA TÜNEL VAR'

Bu konuda iddiaları ise bununla sınırlı kalmadı. Corinna zu Sayn-Wittgenstein-Sayn, yine İsviçre'deki dairesinden kendisini arayan ve İspanyolca konuşan kimliği belirsiz bir kişinin söylediklerini de anlattı. Buna göre söz konusu kişi Diana'nın Paris'te geçirdiği Trafik kazasındaki ölüm şekline gönderme yaparak "Monako ve Nice arasında birçok tünel olduğunu" söyledi.

DIANA BU TÜNELDEKİ KAZADA ÖLDÜ

Diana, 31 Ağustos 1997'de, sevgilisi Dodi El Fayed ile birlikte Paris'te Pont de l’Alma tünelinde geçirdiği bir trafik kazasında hayatını kaybetmişti. Kazada Diana'nın aracı kullanan şoförü de hayatını kaybetti.

TEHDİT EDİLDİĞİNİ İLERİ SÜRMÜŞTÜ

Alman bir anne ve Danimarkalı bir babadan dünyaya gelen iş kadını , eski sevgilisi Juan Carlos'un kendisine ruhsal ve fiziksel zarar verdiğini ileri sürüp eski kral aleyhine dava açmıştı. 58 yaşındakiCorinna zu Sayn-Wittgenstein-Sayn, İspanyol gizli servisi tarafından tehdit edildiğini de ileri sürmüştü.

ESKİ METRES HER ŞEYİ ANLATTI: Modern çağların, adı en çok evlilik dışı ilişkilere ve yolsuzluklara karışan hükümdarının kim olduğu sorulsa büyük bir olasılıkla akla ilk gelen isim İspanya'nın eski kralı Juan Carlos olur. 2014 yılında tahtını oğlu Felipe'ye bırakıp karısı Sofia ile birlikte ülkeyi terk eden eski kral Juan Carlos'un özel hayatıyla ilgili bugüne kadar hasır altı edilen bazı çarpıcı gerçekler birer birer ortaya çıkıyor. Son olarak konuşan kişi de eski kralın 2004 ile 2014 arasında evlilik dışı ilişki yaşadığı eski metresi.

EVLİLİK DIŞI İLİŞKİ YAŞAMIŞLARDI

Modern çağların, adı en çok evlilik dışı ilişkilere ve yolsuzluklara karışan hükümdarının kim olduğu sorulsa büyük bir olasılıkla akla ilk gelen isim İspanya'nın eski kralı Juan Carlos olur. 2014 yılında tahtını oğlu Felipe'ye bırakıp karısı Sofia ile birlikte ülkeyi terk eden eski kral Juan Carlos'un özel hayatıyla ilgili bugüne kadar hasır altı edilen bazı çarpıcı gerçekler birer birer ortaya çıkıyor. Son olarak konuşan kişi de eski kralın 2004 ile 2014 arasında evlilik dışı ilişki yaşadığı eski metresi. Juan Carlos ile 2004- 2014 arasında bir ilişki yaşayan eski metresi Corinna zu Sayn-Wittgenstein-Sayn ya da boşandıktan sonraki adıyla Corinna Larsen, konuk olduğu podcast yayınında geçmişte kalan ilişkisinin bilinmeyenlerini anlattı. Gazeteci Bradley Hope tarafından dizi olarak hazırlanan Corinna and the King (Corinna ve Kral) adlı podcast'te evlilik dışı ilişkinin kahramanlarından biri olan eski sevgili, Juan Carlos ile ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

KRALİYET DÜNYASININ EN BAŞTAR ÇIKARICI ÜYELERİNDEN BİRİ

Alman bir anne ile Danimarkalı bir babanın kızı olarak Almanya'da dünyaya gelen58 yaşındaki Corinna Larsen ya da eski eşinin soyadıyla Corinna Zu Sayn-Wittgenstein-Sayn, ilişkileri sırasında Juan Carlos ile "evli gibi" hissettiğini söyledi. Şu anda 84 yaşında olan Juan Carlos'un "komik" ve "ısrarcı" olduğunu belirten Corinna Larsen onu şu sözlerle nitelendirdi: "Kraliyet dünyasının en baştan çıkarıcı üyelerinden biriydi".

PROTOKOLE UYMADI, JUAN CARLOS'UN İLGİSİNİ ÇEKTİ

Corinna Larsen, Juan Carlos ile ilk kez Westminster Dükü'nün, İspanya'nın güneyindeki La Garganta'da düzenlediği bir av partisinde tanıştıklarını söyledi. Corinna partiye o dönemde evli olduğu Prens Casimir zu Sayn-Wittgenstein-Sayn ile birlikte katılmıştı. Kendi anlattığına göre Juan Carlos'un ilgisini çekmesine neden olan olay, akşam yemeğinde, herkesten önce masadan kalkması oldu. Herkes o dönemde kral olan Juan Carlos'un yemeğini bitirmesini beklerken Corinna, bunu yapmadan masadan kalktı. Bu protokolü yıkarak da Juan Carlos'un dikkatini çekti.

HER GÜN AŞK MEKTUPLARI VE ÇİÇEKLER YOLLADI: O ilk görüşmenin ardından Juan Carlos, Corinna'ya her gün çiçekler ve aşk mektupları göndermeye başladı. Ertesi yıl Corinna, kocasından ayrıldı. Ondan sonra da Juan Carlos ile ilişkisi hayatının merkezi haline geldi.

GÜNDE 10 KEZ ARIYORDU

Eski metresi Corinna'nın iddiasına göre Juan Carlos, "Bay Sumer" takma adını kullanarak, onu her gün Madrid'de çalıştığı ofisten aramaya başladı. Juan Carlos'un takma adı aslında kendisinin kim olduğunu belirten bir işaretti... Sumer; "Su Majestad el Rey" yani Majesteleri Kral'ın kısaltmasıydı. O dönemde Corinna, bu telefon görüşmelerinin iş nedeniyle olduğuna ofis arkadaşlarını inandırmaya çalıştı. Fakat Juan Carlos'un sesini tanıyan arkadaşları sık sık yapılan bu aramaların gerçek nedenini kısa sürede çözdü. Larsen'in belirttiğine göre Juan Carlos kendisini günde 10 kez arıyordu.

İSPANYOL GİZLİ SERVİSİ ÖLÜMLE TEHDİT ETTİ

Corinna Larsen'in podcast yayını Juan Carlos'un adının karıştığı kara para aklama skandalını da bir kez daha gündeme getirdi. Eski sevgilisi Corinna, ilişkileri bittikten sonra Juan Carlos'un 2012 yılında kendi banka hesabına gönderdiği 65 milyon Euro'yu geri istediğini ileri sürdü. Zaten bu kara para aklama skandalı,Juan Carlos'un İspanya tahtındaki sonunu getirdi. 2014 yılında yerini oğlu Felipe'ye bırakan Juan Carlos, sonunda 2020 yılında ülkesini terk edip Abu Dabi'ye taşındı.Bu arada yaşadığı bu gizli ilişki Corinna Larsen'in hayatını zorlaştırdı. Juan Carlos'un İspanya dışındaki bankalarda hatırı sayılır miktarda para içeren hesapları olduğunu söyleyen Larsen, bu nedende İspanyol gizli servisi tarafından ölümle tehdit edilmişti.

ESKİ KRALIN SAYISIZ METRESİ VARDI: Kral Juan Carlos'un "evlilik dışı ilişki, kara para aklama" gibi konularla anıldığı tek olay bu değil. Her geçen gün Juan Carlos'un özellikle de çapkınlığıyla ilgili yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçen yılın son ayında Juan Carlos'un eski metreslerinden biriyle ilgili çarpıcı iddialar basının gündeminde yer almıştı. İngiliz The Telegraph gazetesi, İspanya'nın en büyük üç şirketinin, Juan Carlos'un yasak aşk yaşadığı model ve oyuncu Barbara Rey'e bu ilişkiden söz etmemesi için yıllar içinde 5 milyon sterlinden fazla para akıttığını ileri sürdü. Bu bilgi, eski bir polis şefinin not defterinde yer alıyor gazetenin haberine göre.

VİDEO VE FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKARMAMASI VE AĞZINI SIKI TUTMASI İÇİN

Defterde adı geçen ve Juan Carlos ile ilişkisi hakkında konuşmaması için neredeyse bir servet ödenen eski model ve oyuncu Barbara Rey, eski kralın kaçamak aşklar yaşadığı çok sayıdaki kadından biri. Enerji şirketi Repsol, telekom servis sağlayıcısı Telefonica ve Santander bankası Rey'e, ilişkisini gizli tutması, elindeki video ve fotoğrafları paylaşmaması için 1990'lı yılların sonlarından itibaren 2'şer milyon dolar para ödedi. Bu iddialar; casusluk, rüşvet ve dolandırıcılık iddiaları nedeniyle gözden düşen eski polis şefi José Manuel Villarejo'un defterini ele geçiren İspanyol El Periodico gazetesine dayandırılarak ortaya atıldı. Defterdeki bilgilere göre bu para, Barbara Rey'e doğrudan değil, İspanyol gizli servisi CESID aracılığıyla aktarılıyordu. Eski bir güzellik kraliçesi olan ve İspanya'yı dünya güzellik yarışmasında temsil eden Barbara Rey ile Juan Carlos hiçbir zaman açık açık bir ilişki yaşamadı. Fakat Rey, katıldığı programlarda ve basına verdiği demeçlerde "üst düzey bir devlet görevlisiyle gizli bir ilişkisi olduğunu" söylemişti.

BİRİ OTURMA, DİĞERİ YATAK ODASINDA

1981 ile 1995 arasında İspanyol Gizli Servisi'nin yöneticisi olan Emilio Alonso Manglano, anılarını kaleme aldığı kitabında Barbara Rey'in, o dönemde kral olan Juan Carlos ile ilişkisini açığa vurmaması için yüksek miktarda para aldığını yazdı. Manglano, Barbara Rey'in elinde, Juan Carlos ile ilişkisinin özel bölümlerini içeren üç tane video olduğunu da ileri sürdü. Onun iddiasına göre bu videolardan biri Rey'in evindeki oturma odasında, diğer ikisi de yatak odasında gizli kamerayla çekilmişti. Ve kitapta yer alan iddiaya göre "ikisi arasındaki her şeyi duymak mümkündü."

JUAN CARLOS'A ŞANTAJ YAPTI

İspanya Gizli Servisi'nin bir başka yöneticisi olan Alberto Saiz, Rey'in bu görüntülerle Juan Carlos'a şantaj yaptığını ileri sürdü. LaSexta televizyon kanalında yayınlanan bir röportajda Saiz, Barbara Rey'in yasak aşkı açığa vurmaması için kamu fonlarının kullanıldığı iddiasını reddetti. Ancak bu ödemelerin, adını vermek istemediği "dış kaynaklar" tarafından yapıldığını söyledi. Bu arada 1997 yılında Barbara Rey'in, Valencia'daki Canal Nou adlı TV kanalında ekrana gelecek olan röportajdan son anda çekildi. Rey bura gerekçe olarak da bir odaya kilitlendiğini ve stüdyoya girmesinin yasaklandığını söyledi. Şu anda 71 yaşında olan Barbara Rey, Juan Carlos'tan veya başkalarından para aldığını inkar etti.

1962'DE EVLENDİLER

İspanya'nın, adı adı yolsuzluklarla gündeme gelen eski kralı Juan Carlos, 1962 yılından bu yana Sofia ile evli. Çiftin dört tane çocuğu bulunuyor. İspanya'nın eski kraliçesi Sofia ise evlenmeden önce Danimarka ve Yunanistan Prensesi unvanlarını taşıyordu.

KRALİYET AİLELERİNDE YASAK AŞKLAR: Dünyadaki kraliyet ailelerinin üyeleri her ne kadar sıkı sıkıya bağlı olmak zorunda kaldıkları kurallar olsa da bu tür skandallarla sık sık gündeme geldi. Bunların bazıları iddia düzeyinde kalsa da bazılarında olayın tarafları çıkıp gerçeği kendi ağızlarıyla itiraf etti.

EN ÜNLÜ YASAK AŞK

Tüm dünyanın en iyi bildiği yasak kraliyet aşklarından birinin kahramanları şu anda evli olan Prens Charles ile eşi Camilla Parker Bowles. Charles, daha Diana Spencer ile hayatını birleştirmeden önce, evli olduğu halde Camilla ile bir gönül ilişkisi yaşadı. İşin ilgini Diana ile evlendikten sonra da bu ilişkinin sürmesi. Üstelik artık bunun gizli saklı bir yanı da yoktu. Prens Charles 1994 yılında TV kameraları karşısında eşi Prense Diana'ya ihanet ettiğini itiraf etmişti. Sonradan babası Prens Philip'in "Oğullarım kendi özel sorunlarını neden halkın karşısında tartışıyorlar" dediği bu röportaj o dönemde büyük olay olmuştu. O röportajda Prenses Diana'ya ihanet ettiğini anlamıştı Charles. Zaten Prenses Diana da daha sonra "Bu evlilikte üç kişiydik" diyerek kocasının itirafının doğru olduğunu gözler önüne sermişti. Kendisi de evli olduğu halde Charles'tan bir türlü vazgeçmeyen Camilla büyük aşkına yıllar sonra kavuştu. Buckingnam Sarayı'na yasak aşk kahramanı boşanmış bir gelin olarak adım attı. Çift, 2005 yılında sakin bir törenle evlendi. Bu törene Charles'ın Diana ile evliliğinden dünyaya gelen iki oğlu William ile Harry da katıldı.

ONUN HAKKINDA DA İDDİALAR VARDI

İngiliz kraliyet ailesinin, çapkınlıkları bir dönem çok konuşulan üyelerinden biri de Kraliçe 2. Elizabeth'in 73 yıllık kocası Prens Philip'ti. Philip'in; 1950'lerin sonu ile 60'ların başında İngiliz oyuncu Pat Kirkwood ve televizyon yıldızı Katie Boyle gibi şov dünyasından isimlerle ilişkileri olduğu ileri sürüldü. Bir başka söylentiye göre, Prens Philip’in bir de kraliyet yatı Britannia ile yaptığı deniz aşırı bir seyahat sırasında adı bilinmeyen bir kadınla da ilişkisi oldu. Bu iddia yalanlansa ve herhangi bir kanıt bulunamasa da, 60 yıl boyunca dile getirilmeye devam etti.

BU KEZ LETIZIA İDDİALARIN ODAĞINDA

2016 yılında İspanya bir başka aldatma iddiasıyla çalkalandı. Üstelik bu kez eleştiri oklarının hedefindeki kişi ailenin gelini Letizia'ydı. İspanya Kralı Felipe'nin eşi Kraliçe Leizia'nın yolsuzlukla suçlanan bir iş insanı ve aynı zamanda aile dostu olan Javier Lopez Madrid'le mesajlaştığı ortaya çıktı. Bu da ülkeyi karıştırdı. Bu mesajlardan "özledim seni" yazanın ise 2012'de atıldığı iddia edildi. Bu olayın ardından Letizia'nın sarayın bir başka bölümüne götürülüp oda hapsine alındığı ve çoçukları Leonor ile Sofia'yı görmesine izin verilmediği de iddialar arasındaydı. Olaya adı karışan Javier Lopez Madrid ise ülkeyi terk etti.

WILLIAM DA MI ALDATTI?

Dünyanın en mutlu çiftlerinden biri olarak gösterilen Prens William ile Kate Middleton'ın adı da böyle bir aldatma olayına karıştı. 2019 yılında ortaya atılan ve Magazin basınında yer alan iddialara göre William eşini, üçüncü çocukları Louis'ye hamileyken aldattı. Üstelik de iddialara göre bir aile dostunun karısıyla. İşin bir başka ilginç yanı da olaya adı karışan Rose Hanbury'nin, David Rocksavage ile evli olması ve o döneme kadar Middleton ile arasından su sızmamasıydı. İleri sürülenlere göre iki aile Cambridge çiftinin Norfolk'taki evine yakın oturuyor ve sık sık bir araya geliyordu. O dönemde Middleton'ın Rose Hanbury ile görüşmeyi kestiği ve eşinden de aynı şeyi talep ettiği de ortaya atılan iddialar arasında.

MANKENLERLE YAT SEFASI

Kraliçe'in torunu Prenses Eugenie'nin eşi olan Jack Brooksbank, İtalya'da çıktığı bir yat gezisinde, yanındaki üç mankenle deniz keyfi yaparken görüntüledi. Mankenlerle samimi görüntüler sergileyen Brooksbank'in eşi Prenses Eugenie, küçük oğulları August ile birlikte evdeydi. Bu görüntülerin ortaya çıkmasından sonra Brooksbank'in, George Clooney'in de ortakları arasında bulunduğu bir alkollü içecek markasıyla birlikte çalıştığı ve o gezinin de iş gereği yapıldığı belirtildi. Jack Brooksbank'in kayınvalidesi yani Prenses Eugenie'nin annesi Sarah Ferguson ise damadını en çok savunan kişi oldu.

09/11/2022 11:58