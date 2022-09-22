Kral’ın taç törenine ‘tasarruf’ önlemi… Ucuz ve kısa olacak

İngiltere Kralı III. Charles’ın taç takma töreninin annesine yapılan törenden daha ucuz, daha küçük ve kısa süreli olmasını istediği belirtildi.

8 Eylül’de ölen İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in ardından tahta geçen oğlu Kral III. Charles’ın (73) taç takma töreninin gelecek yıl yapılması planlanıyor. Kralın törenin, 1953’te annesine yapılan taç töreninden “daha ucuz, daha küçük ve daha kısa” olmasını istediği öne sürüldü. Saraya yakın kaynaklar, Charles’ın kraliyetin artık nasıl işleyeceğini göstermek için masraftan kaçındığını söyledi.

Kralın, Ukrayna’daki savaşın etkisiyle İngiltere’de de yaşanan ekonomik krizi dikkate aldığı belirtildi. Kraliçeye 1953’te yapılan törenin maliyeti 1.57 milyon sterlindi, bugünün değeriyle 45 milyon sterlin. Bir kaynağa göre, kral sadeleştirilmiş bir monarşiden yana.

“Altın Küre Operasyonu” denilen ve hazırlığı yapılan taç töreni 2 Haziran 2023’te düzenlenecek. Bu da kraliçenin taç takmasının 70. yıl dönümüne denk gelecek. Öte yandan, Charles’ın kral olmasıyla eski resmi konutu Clarence House’un 100 çalışanına “işlerini kaybedebileceklerine” dair mektup gönderilmişti. Kralın annesinin ölümünden sonra taşındığı Londra’daki Buckingham Sarayı’nın personeline de benzer bir uyarı yapıldığı öğrenildi.

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22/09/2022 11:22